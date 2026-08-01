사진 = 32기 영철 인스타그램

'나는 SOLO' 32기 영철이 방송 후 반가운 근황을 전했다.32기 영철은 별다른 멘트 없이 사진을 공개했다.공개된 사진 속 32기 영철은 차량 운전석에 앉아 손글씨와 그림이 가득한 종이를 펼쳐 보고 있다. 화이트 반소매 상의를 입은 채 종이를 바라보는 얼굴에는 부드러운 미소가 번졌다. 차량 계기판과 센터 콘솔의 붉은 조명 사이로 다채롭게 꾸며진 그림과 메시지가 선명하게 드러난다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.앞서 32기 영철은 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서 진행된 라이브 방송을 통해 자신을 둘러싼 각종 논란에 대해 해명한 바 있다. 설거지 논란에 대해 영철은 "아내가 아프기 시작하고서는 당연히 제가 모든 걸 다 했었다"며 "저는 집에서 남편으로서 일들을 당연하게 하면서 살아왔고 현재도 가족들끼리 서로 하려고 하지 미루려고 하거나 피하려고 하지 않는다"고 했다.술과 관련해서 영철은 "예전에는 의리 지키는 걸 좋아해서 사람들을 많이 만났다"며 "하지만 아내와 이별 후에는 아이들에게 저밖에 없기 때문에 제 삶은 항상 일과 집이었다"고 말했다. 그러면서 "술을 많이 마실 일도 별로 없었고 술로 문제가 된 일도 없었고 업소에도 가본 적 없었다"고 해명했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr