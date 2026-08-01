가수 박지현이 중국 상하이로 추억 여행을 떠났다./ 사진제공=MBC ‘나 혼자 산다’

가수 박지현이 중국 상하이로 추억 여행을 떠났다./ 사진제공=MBC ‘나 혼자 산다’

가수 박지현이 중국 상하이로 추억 여행을 떠났다.지난 7월 31일 방송된 MBC '나 혼자 산다'(연출 허항, 강지희, 김진경, 문기영, 정지운)에서는 구성환과 김신영, 이선민의 첫 회동 현장과 가수 박지현이 어릴 적 추억을 찾아 중국 상하이로 떠났다.박지현이 어린 시절 살았던 중국 상하이로 '20년 전 추억 여행'을 떠난 모습도 공개됐다. 중국에서 장사하는 부모님을 따라 초등학생 시절 2년 정도를 중국에서 보낸 박지현은 다시 찾은 동네을 찾았다. 그는 최애 아침 메뉴였던 '지단 지엔빙'을 즐기고 과거에 항상 길거리에서 머리카락을 잘랐던 그는 미용실에서 고수의 손길을 받고 '상하이 구준표'로 변신했다.발길이 이끄는 대로 추억 여행을 즐기던 박지현은 인파로 북적이는 공원에 들어섰는데, 자녀의 짝을 찾기 위해 부모들이 직접 나선 결혼 중매 현장을 보고 깜짝 놀랐다. 나이부터 조건까지 짝을 찾는 이들의 다채로운 프로필이 무지개 회원들의 호기심을 사로잡았다. 또한 박지현을 향한 '길거리 캐스팅'도 이어졌다.이후 박지현은 자신이 다녔던 학교부터 부모님의 가게가 있던 곳을 찾았다. 그는 "중국에서 액세서리 장사를 시작해 분식집도 했는데 두 장사가 잘됐다. 자신감이 생겨 한식 레스토랑까지 차리셨다"고 떠올렸다. 하지만 레스토랑 운영 실패로 결국 폐업했고, 가족은 2년 만에 한국으로 돌아오게 됐다. 박지현은 "저때 생각만 하면 엄마가 매일 우셨던 것밖에 기억이 안 난다. 진짜 완전히 폭싹 망해서 돌아갔다"고 당시를 회상했다..박지현은 직접 고른 '도시 남자 스타일'로 갈아입고 상하이의 야경이 한눈에 보이는 고급 식당으로 향했다. 자신도 처음 가본 곳이라며 약속의 주인공을 위해 직접 예약했다고 밝혔는데, 그 주인공은 바로 중국에서 일하며 박사가 되기 위해 공부 중인 대학교 절친이었다. 박지현은 친구를 만나자마자, '사투리 무장 해제' 모드가 됐다. 그는 랍스터 볶음과 스테이크, 와인을 대접하고 친구의 이니셜을 새긴 볼펜 선물까지 전했다.박지현은 "오늘 상하이에서의 하루는 정말 여러 감정이 들었다. 만약 20년 전의 제가 오늘 제 앞에 나타났다면 뭉클했을 것 같다. 안 좋았던 것도 지금 생각하면 좋았던 추억이다."라며 소감을 전했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr