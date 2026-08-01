사진 = 32기 정희 인스타그램

사진 = 32기 정희 인스타그램

사진 = 32기 정희 인스타그램

사진 = 32기 정희 인스타그램

'나는 SOLO' 32기 정희가 영호에게 받은 꽃다발을 공개했다.32기 정희는 최근 자신의 인스타그램에 "감사합니다 영호님"이라며 "꽃다발 올해 몰아받는"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 32기 정희는 영호와 나란히 서서 카메라를 바라보고 있다. 화이트 반소매 셔츠와 그레이 플리츠스커트를 입은 정희는 한 손에 붉은 꽃과 블랙 가방을 들고 브이 포즈를 취했다.영호 옆에 선 32기 정희는 환한 미소를 지으며 밝은 분위기를 자아냈다. 영호는 카키색 반소매 티셔츠와 블랙 팬츠를 입고 붉은 꽃을 들어 보였으며 다른 손에는 커다란 꽃다발이 담긴 쇼핑백을 들었다.검은 대리석 벽 앞에서 32기 정희는 두 손으로 꽃과 가방을 들고 단정하게 서 있다. 머리를 깔끔하게 묶은 스타일과 화이트 셔츠가 정돈된 인상을 더했고, 영호가 얼굴 가까이 들어 올린 붉은 꽃이 선명한 포인트를 만들었다.커다란 꽃다발을 꺼내 든 영호 곁에서 32기 정희는 붉은 꽃을 손에 든 채 미소를 보였다. 두 사람 뒤로 나무와 차량, 불빛이 어우러진 밤거리가 펼쳐지며 사진 속 모습을 자연스럽게 감쌌다.이를 본 팬들은 "너무 잘어울려요", "늘 응원합니다", "두분 너무 예쁘세요", "넘 잘어울리셔용", "예쁜 정희님", "언니 행복만해여" 등의 댓글을 달았다.한편 '나는솔로' 돌싱특집 32기에 출연한 영호와 정희는 최종 커플이 됐으며 '촌장엔터테인먼트TV' 라이브 방송을 통해 현실 커플이 됐음을 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr