MBC '놀면 뭐하니?'는 '찍어유' 편으로, 유재석, 하하, 허경환, 주우재가 숏폼 드라마 시즌2를 준비한다./ 사진=텐아시아 DB

허경환과 공효진이 숏폼 드라마에 인재를 추천한다./ 사진 제공 = MBC ‘놀면 뭐하니?’

허경환과 공효진이 숏폼 드라마에 인재를 추천한다.MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'(연출 김진용 이주원 김기호 안지선 방성수 박은진/작가 노민선)는 '찍어유' 편으로, 유재석, 하하, 허경환, 주우재가 숏폼 드라마 시즌2를 준비한다.그 가운데 허경환은 유재석 감독을 몰래 불러내 '낙하산 인사'를 진행한다. 허경환이 스태프로 추천하는 인재는 그가 방송 아카데미 강사 시절 눈여겨본 제자 곽범. 이에 유재석이 "꽂아 넣고 싶은 거냐"라며 황당해하자, 곽범은 "제 실력으로 오고 싶다"라고 밝힌다.회사 면접을 보듯 정장에 이력서까지 준비한 곽범은 다양한 장기를 보여준다. 그동안 곽범의 가발 쓴 모습만 봐왔던 유재석은 가발 벗은 곽범의 진짜 모습에 의외의 반응을 보인다.그런가 하면, 여주인공 후보로 허경환과 경쟁 구도를 형성한 공효진은 또 다른 배우를 추천한다. 공효진은 "이 친구가 남주인공을 하면 저도 고민을 해보겠다"라고 말해 유재석 감독의 마음을 혹하게 만든다.8월 1일 오후 6시 30분 방송되는 MBC '놀면 뭐하니?'에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr