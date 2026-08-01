공효진이 '놀면 뭐하니?'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

공효진이 '놀면 뭐하니?'에 출연한다. / 사진제공=MBC

방송인 유재석이 '놀면 뭐하니?'에서 배우 공효진을 캐스팅하기 위해 애쓴다.1일 방송되는 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에서는 유재석, 하하, 허경환, 주우재가 숏폼 드라마 시즌2를 준비하는 모습이 공개된다.유재석 감독은 차기작 여주인공으로 공효진의 캐스팅을 추진한다. 이에 시즌1에서 여주인공 '허인옥'을 맡았던 허경환은 불안감을 표출한다. 허경환은 유 감독에게 "허인옥은 어쩝니까? 저 살도 뺐어요"라며 역할을 위해 다이어트까지 했다고 말해 웃음을 자아낸다.'파스타', '최고의 사랑' 등으로 사랑받은 공효진은 등장과 함께 허경환을 긴장하게 만든다. 유재석은 공효진을 캐스팅하기 위해 시놉시스를 꺼내 들고 설득에 나선다.공효진과 허경환의 연기 대결도 펼쳐진다. 허경환은 숏폼 드라마식 연기를 선보이며 신인 여주인공으로 변신하고, "연기? 어렵지 않아"라며 자신감을 표현한다. 이에 공효진이 어떤 반응을 보일지 관심이 쏠린다.'놀면 뭐하니?'는 이날 오후 6시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr