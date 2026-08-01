배우 이탁수가 배우 2세로 살아온 부담감에 대해 언급한다. / 사진=SNS

배우 연정훈이 아내 한가인과의 일화를 전했다. / 사진=JTBC

배우 이탁수가 배우 2세로 살아온 부담감에 대해 언급한다.JTBC '아는 형님' 538회에는 연극 '죽은 시인의 사회'를 이끄는 배우 오만석, 연정훈, SF9 찬희, 이탁수가 출연한다. 이들은 연극을 함께 하며 겪은 비하인드부터 솔직 담백한 인생 토크를 풀어 놓을 예정이다.이날 찬희는 "어릴 적 귀신과 친구가 되고 싶어서 소통한 적이 있다"라며 기묘한 경험담을 공개한다. 이에 연정훈도 가세해 반전 있는 귀신 경험담을 털어놓는다.이외에도 이탁수는 "오디션을 보러 갔는데 처음에는 마음에 들어 하시다가 배우 이종혁의 아들이라는 사실을 알고 심사위원들의 눈빛이 바뀐 걸 본 경험이 있다"라며 배우 2세로 살아오며 느꼈던 부담감을 털어놓는다.JTBC '아는 형님'은 매주 토요일 밤 9시에 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr