MBC '나 혼자 산다'가 최고 시청률 6.4%를 기록했다./ 사진제공=MBC ‘나 혼자 산다’

MBC '나 혼자 산다'가 최고 시청률 6.4%를 기록했다./ 사진제공=MBC ‘나 혼자 산다’

MBC '나 혼자 산다'가 최고 시청률 6.4%를 기록했다.지난 7월 31일 방송된 MBC '나 혼자 산다'(연출 허항, 강지희, 김진경, 문기영, 정지운)에서는 구성환과 김신영, 이선민의 첫 회동 현장과 가수 박지현이 어릴 적 추억을 찾아 중국 상하이로 떠난 모습이 공개됐다.8월 1일 시청률 조사 회사 닐슨코리아에 따르면, 전날 방송된 '나 혼자 산다'의 가구 시청률은 수도권 기준 5.5%로 금요일 예능 프로그램 중 1위를 기록했다. 또한 채널 경쟁력 핵심 지표인 2054 시청률도 3.3%로 금요일 전체 프로그램 중 1위를 차지했다.'최고의 1분'은 구성환, 이선민에 이어 김신영이 합류해 '덩어리즈' 완전체가 완성된 순간이었다. 특히 김신영이 두 사람을 위해 맞춤 선물을 전달하는 장면에서는 그동안 흘려 이야기했던 이들의 말을 기억하고 하나하나 챙긴 김신영의 세심함과 배려가 돋보였다. 이선민도 초대해 준 구성환을 위한 선물을 준비하는 등 세 사람의 모습이 담긴 장면의 시청률은 최고 6.4%까지 치솟았다.모두가 고대하던 구성환, 김신영, 이선민의 만남이 드디어 성사됐다. 초복을 맞아 동생들을 집으로 초대한 구성환은 '강동구 홍보대사'의 위엄을 자랑하며 동생들을 향한 애정을 쏟아냈다.먼저 만난 구성환과 이선민은 운동부터 요리까지 케미를 보여줬다. 구성환은 시장에서 이선민의 인기를 실감하는가 하면, 자신의 운동 루틴을 완벽하게 소화하는 이선민의 체력에 감탄과 견제를 동시에 보여줬다. 특히 영어 스펠링 앞에서는 오답 행렬을 펼치며 '덩앤더머의 면모를 보여줬다.이어 앞치마를 맞춰 입고 요리를 준비하는 구성환과 이선민은 맛집 사장님 포스를 뽐냈고, 이에 코드쿤스트는 "저런 사장님들 있으면 일단 들어갈 것 같아!"라고 말해 공감을 자아냈다. 이때 노크 소리가 들리고 마지막 멤버인 김신영이 합류했다.무거운 짐 보따리를 들고 계단을 올라온 김신영은 "오빠, 돈 벌어서 엘리베이터 좀 해!"라고 외치며 소파에 털썩 주저앉았는데, 구성환과 이선민이 김신영보다 짐 보따리에 시선을 고정해 폭소를 안겼다. 김신영이 들고 온 짐 보따리 속에는 구성환이 갖고 싶어 했던 창문 청소 밀대를 비롯해 그동안 소개했던 꿀템들이 개별 포장으로 준비돼 감동을 선사했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr