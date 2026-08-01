'전현무계획4'5회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)와 배우 연정훈이 '인천 노포 상륙 작전'에 나서 40~65년 전통을 이어온 숨은 맛집들을 찾았다. / 사진 제공=MBN·채널S ‘전현무계획4’

'전현무계획4'5회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)와 배우 연정훈이 '인천 노포 상륙 작전'에 나서 40~65년 전통을 이어온 숨은 맛집들을 찾았다. / 사진 제공=MBN·채널S ‘전현무계획4’

배우 연정훈이 어린 나이에 한가인과 결혼한 이유를 밝혔다.7월 31일 방송된 '전현무계획4'(MBN·채널S 공동 제작) 5회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)와 배우 연정훈이 '인천 노포 상륙 작전'에 나서 40~65년 전통을 이어온 숨은 맛집들을 찾았다. 이들은 선지 해장국부터 추억의 분식집, 제철 민어 전문점까지 섭렵했다.이날 인천 앞바다에 선글라스를 낀 채 등장한 전현무는 "나는 묵아더다"라며 인천상륙작전을 선포했다. 곽튜브 "그 당시 맥아더 장군보다 지금 형 나이가 더 많지 않냐"고 받아쳤다. 이들의 첫 번째 목적지는 1982년부터 자리를 지켜온 선짓국 노포로, 전현무는 선지를 넣어 부쳐낸 이색 '선지부침전'까지 주문했다.두 사람은 '대한민국 3대 도둑'으로 통하는 '한가인 남편' 연정훈과 합류해, 40년 전통의 분식집으로 향했다. 차 안에서 연정훈은 곧 만날 분식집에 대해 "아내가 학창시절 좋아하던 떡볶이집은 집 앞에 있었다고 하더라"고 한가인 얘기를 꺼냈다. 이에 전현무는 "그때 인기가 얼마나 많았을까~"라며 한가인을 치켜세웠고, 연정훈은 "다행히 (아내가) 여고를 나왔다"고 말했다.잠시 후, 분식집에 도착한 세 사람은 직접 만든 군만두와 쫄면, 돈가스를 맛봤다. 곽튜브는 "우리 아기가 이제 100일이 됐다"며 '육아 선배' 연정훈에게 조언을 구했고 연정훈은 "제일 힘들 때다. 먹이고 트림 시키고 재우고"라고 운을 뗀 뒤, "여성 분들은 우리가 아무리 노력해도 섭섭할 수 있다"고 조언했다. 이어 "섭섭해 하면 어떻게 하냐?"는 질문에는 "미안해해야 한다. '나도 힘들다'는 생각을 앞세우면 안 된다"고 강조했다. 전현무는 "맞다. 그러면 싸움만 커진다. 근데 난 왜 (이 사실을) 알고 있냐?"며 씁쓸해했다.추억 이야기도 곁들여졌다. 연정훈은 전현무가 자신의 과거 사진을 깜짝 공개하자, "미국에 살다가 방학 때 한국에 잠깐 들어와서 찍은 것"이라고 설명했다. 전현무-곽튜브는 "전형적인 미국 유학파 얼굴이다. 드라마에 나오는 귀공자 같다"고 부러워했다. 또한 한가인이 '도전 골든벨'에 출연했던 학창시절 모습이 공개되자, 전현무는 "무조건 길거리 캐스팅감!"이라며 칭찬했다.세 사람은 마지막 맛집인 65년 전통의 민어 전문점으로 향했다. 이동 중 전현무는 과거 '24세' 한가인과 '28세'에 결혼했던 연정훈에게 "왜 그렇게 빨리 결혼했냐?"고 물었다. 연정훈은 "어릴 때 결혼해서 알콩달콩 사는 걸 로망으로 생각했다. 그리고 결혼이 (작품 활동을) 방해한다고 생각하지 않았다"고 담담하게 답했다.그러던 중, 민어 전문점에 도착한 세 사람은 민어회와 부레, 민어 전, 민어 매운탕까지 코스로 맛볼 수 있는 '제철 민어 정식'을 영접했다. 푸짐한 식사 중, 전현무는 "미혼인 내가 부럽진 않은지?"라고 연정훈에게 물었다. 연정훈은 "부럽지 않다. 술을 마시다가도 아이들 생각이 나서 집에 빨리 간다"고 답했다. 이어 '부부싸움'에 대해 묻자 연정훈은 "안 한다. 왜 안하냐면 내가 항상 잘못했다고 하기 때문"이라고 차원이 다른 정답을 내놨다. 끝으로 연정훈은 '민어' 2행시까지 야무지게 소화했다.MBN·채널S '전현무계획4'는 매주 금요일 밤 9시 10분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr