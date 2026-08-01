이미지 크게보기 사진 = 소지섭 SNS / 유튜브 채널 '채널십오야'

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배우 옥택연이 소지섭과 함께한 SBS 드라마 ‘김부장’ 특별출연 비하인드를 언급했다.31일 ‘채널십오야’ 채널에는 ‘원조 북부대공 2PM이랑 와글 | 나영석의 와글와글’ 영상이 게재됐다.이날 나영석 PD는 옥택연을 두고 “늘 어떤 상황에 대해서 순수하게 반응하고 열심히 해야 될 일을 하는 애”라며 고생하는 상황에서도 즐겁게 해내는 모습을 언급했다.옥택연은 “연습생 때부터 박진영이 형이 늘 이야기했다”며 “잘 못하면 더 열심히 해야 한다는 마음이 컸던 것 같다”고 자신의 태도에 대해 설명했다.이후 나영석 PD는 최근 출연한 ‘김부장’을 언급하며 “소지섭 씨랑 ‘김부장’에 갑자기 나오더라”며 “엄청 고생하고 갔다고 들었다. 소지섭이 사과했다는 이야기도 들었다”고 말했다.옥택연은 “그 정도까지는 아니다”라며 당시 상황을 전했다.그러면서 그는 “대표님한테 전화 와서 태견이 특별출연할래, 지섭이 형이랑 하는 건데라고 했다”며 “무슨 역할인지 모르고 ‘네’라고 했다”고 밝혔다.하지만 촬영 현장에서 알게 된 상황은 예상과 달랐다. 옥택연은 “알고 봤더니 북한군 역할이었다”며 “또 알고 보니 거제도 내려가서 촬영했다”고 말했다.이어 “알고 봤더니 물 이렇게 받아 놓고 구덩이에서 촬영을 했다”며 “처음에는 정보가 많이 없었다”고 털어놨다.그러면서도 “알고 간 것과 모르고 간 것의 차이일 뿐이지 재밌었다”고 밝히며 특유의 긍정적인 면모를 보였다.앞서 공개된 ‘김부장’ 비하인드 영상에서 소지섭은 특별출연으로 함께한 옥택연의 촬영 과정을 언급하며 “카메오를 너무 힘든 걸 불렀다”고 미안함을 드러낸 바 있다.옥택연은 극 중 김부장(소지섭 분)의 과거 동료 박영광 역으로 특별출연해 존재감을 남겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr