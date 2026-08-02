배우 정일우가 피지컬 AI 엔터테크 기업 갤럭시코퍼레이션과 전속계약을 체결하며 글로벌 활동에 속도를 낸다./사진제공=갤럭시코퍼레이션

배우 정일우가 피지컬 AI 엔터테크 기업 갤럭시코퍼레이션과 전속계약을 체결하며 글로벌 활동에 속도를 낸다./사진제공=갤럭시코퍼레이션

배우 정일우가 피지컬 AI 엔터테크 기업 갤럭시코퍼레이션과 전속계약을 체결하며 글로벌 활동에 속도를 낸다.정일우는 2006년 MBC 시트콤 '거침없이 하이킥'으로 데뷔한 뒤 '해를 품은 달', '야경꾼 일지', '신데렐라와 네 명의 기사' 등 다양한 작품에 출연하며 필모그래피를 쌓았다. 웨이보 팔로워 1450만 명을 비롯해 글로벌 SNS에서 수천만 명의 팔로워를 보유하고 있으며, 일본과 베트남 등 아시아 전역에서 탄탄한 팬덤을 구축했다.최근 7월 17일 전 세계에 공개된 아마존 프라임 오리지널 시리즈 '범죄자'에서는 미스터리한 인물 타키가와 역을 맡아 활약했다. 작품은 공개 이후 3주 연속 시청 순위 1위를 기록하며 흥행을 이어가고 있다.갤럭시코퍼레이션은 AI, 피지컬 AI, 로봇 기술과 엔터테인먼트를 접목한 글로벌 엔터테크 기업이다. 단순한 매니지먼트를 넘어 아티스트 IP를 AI 콘텐츠, 피지컬 AI 콘텐츠, 로봇 엔터테인먼트, 글로벌 팬 플랫폼, 커머스, 브랜드 비즈니스 등으로 확장하는 사업 모델을 전개하고 있다.이번 전속계약을 계기로 정일우는 드라마와 영화는 물론 AI 기반 콘텐츠, 글로벌 팬 플랫폼, 브랜드 협업 등으로 활동 영역을 넓히며 글로벌 시장 공략에 나선다.최용호 갤럭시코퍼레이션 대표는 "정일우 배우는 오랜 시간 아시아 전역에서 사랑받아온 글로벌 한류 배우이자 경쟁력 있는 IP"라며 "갤럭시코퍼레이션은 단순한 매니지먼트 회사를 넘어 정일우 배우와 함께 콘텐츠, 기술, 브랜드 비즈니스가 결합된 새로운 글로벌 엔터테인먼트 모델을 선보이며 세계 시장에서 새로운 시너지를 만들어가겠다"고 밝혔다.한편 갤럭시코퍼레이션은 G-DRAGON, 송강호, 태민, 김종국, 류준열, 이정후에 이어 정일우를 영입하며 글로벌 IP 라인업을 확대하고 있다. 앞으로도 글로벌 아티스트 IP와 피지컬 AI 기술을 결합해 콘텐츠·기술·커머스가 융합된 엔터테인먼트 생태계를 구축해 나갈 계획이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr