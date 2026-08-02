내향적인 성격이라고 밝힌 김혜준이 극 중 소속사 대표와 톱 아이돌 중 한 명을 선택해야 한다면 "동료 사원을 만나겠다"고 답했다./사진제공=tvN

내향적인 성격이라고 밝힌 김혜준이 극 중 소속사 대표와 톱 아이돌 중 한 명을 선택해야 한다면 "동료 사원을 만나겠다"고 답했다./사진제공=tvN

내향적인 성격이라고 밝힌 김혜준이 극 중 소속사 대표와 톱 아이돌 중 한 명을 선택해야 한다면 "동료 사원을 만나겠다"고 답했다./사진제공=tvN

내향적인 성격이라고 밝힌 김혜준이 극 중 소속사 대표와 톱 아이돌 중 한 명을 선택해야 한다면 "동료 사원을 만나겠다"고 답했다.지난달 28일 오후 tvN 새 월화드라마 '최애의 사원' 제작발표회가 온라인 생중계로 진행됐다. 이날 행사에는 배우 강훈, 김혜준, 차우민과 박지현 감독이 참석했다.'최애의 사원'은 최애를 만나려다 최애의 사원이 된 신입사원 남다름의 성장과 로맨스를 그린 판타지 오피스 로맨틱 코미디다. 네이버 웹툰 '우리 오빠는 아이돌'을 원작으로 하며 강훈(강하기 역), 김혜준(남다름 역), 차우민(이찬 역)이 호흡을 맞춘다.신입사원 남다름 역을 맡은 김혜준은 촬영 중 가장 설렜던 순간을 묻는 말에 "두 분(강훈, 차우민)과 함께한 장면도 좋았지만, 최애 회사에 처음 출근하는 장면이 제 첫 촬영이었다. 배우 김혜준으로서도, 남다름으로서도 여러모로 설렜던 기억이 난다"고 말했다.이어 "최애(차우민)를 만나고 그가 나를 처음 인식하는 순간도 정말 설렜다. 강훈 배우와는 후반부에 또 다른 설렘이 있으니 기대해 달라"며 "처음에는 마음속에 최애만 가득했는데, 어느 순간 대표님이 들어오기 시작하는 과정도 중요한 설렘 포인트"라고 짚었다.극 중 대표와 톱 아이돌 중 한 사람을 선택해야 한다면 누구를 고르겠느냐는 질문에는 "둘 다 부담스럽다. 대표님이라는 직책도, 톱 아이돌이라는 부담감도 제가 감당하지 못할 것 같다"며 "동료 사원이 편할 것 같다"고 답했다.데뷔 후 처음으로 로맨틱 코미디 주연을 맡은 김혜준은 "나에게 이런 날이 올 줄 몰랐다. 꼭 한번 도전해보고 싶었던 장르였는데 막상 하게 되니 부담도 컸다"며 "보여드리지 않았던 모습을 보여드려야 하는 만큼 더 열심히 준비했다. 배우분들과 감독님 덕분에 최선을 다할 수 있었고 후회 없이 촬영했다"고 소감을 밝혔다.이어 "전작들이 장르물이라 자연스럽게 톤이 낮아져 있었는데, 밝은 에너지를 끌어올리는 게쉽지 않았다"며 "감독님과 배우분들이 많이 도와주셨고, 촬영 전에는 스태프들과 함께 박수를 다섯 번 치며 분위기를 끌어올렸다"고 회상했다.또 "웃는 장면을 찍기 전에는 두 배우에게 '웃겨 달라'고 부탁하기도 했다. 슛 들어가기 직전에 웃겨주면 자연스럽게 웃음이 나오더라. 이 자리를 빌려 모두에게 감사드리고 싶다"고 미소 지었다.김혜준은 작품의 관전 포인트에 대해 "다름이와 찬이, 하기가 펼치는 삼각 로맨스도 재미있지만, 다름이가 자신의 꿈을 찾아가는 과정과 친구들과의 우정, 하기와 찬이의 브로맨스도 중요한 이야기"라고 말했다.이어 "직장 생활 속에서 겪는 다양한 에피소드와 성장 과정도 공감하며 보실 수 있을 것이다. 회사 직원들과 다름이의 친구들까지 개성 넘치는 인물들이 많이 등장하니 함께 즐겨주셨으면 좋겠다"고 기대를 당부했다.'최애의 사원'은 '내일도 출근!' 후속으로 오는 3일 오후 8시 45분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr