소녀시대 태연의 '찐팬'으로 유명한 강훈이 최애를 소재로 한 드라마의 주인공을 맡아 자신의 팬 경험을 고백했다./사진제공=tvN

소녀시대 태연의 '찐팬'으로 유명한 강훈이 최애를 소재로 한 드라마의 주인공을 맡아 자신의 팬 경험을 고백했다./사진제공=tvN

소녀시대 태연의 '찐팬'으로 유명한 강훈이 최애를 소재로 한 드라마의 주인공을 맡아 자신의 팬 경험을 고백했다. 그는 지난해 tvN 예능 '놀라운 토요일'에 출연해 데뷔 후 처음으로 태연과 만나 설레는 순간을 만들기도 했다.지난달 28일 오후 tvN 새 월화드라마 '최애의 사원' 제작발표회가 온라인 생중계로 진행됐다. 이날 행사에는 배우 강훈, 김혜준, 차우민과 박지현 감독이 참석했다.'최애의 사원'은 최애를 만나려다 최애의 사원이 된 신입사원 남다름의 성장과 로맨스를 그린 판타지 오피스 로맨틱 코미디다. 네이버 웹툰 '우리 오빠는 아이돌'을 원작으로 하며 강훈(강하기 역), 김혜준(남다름 역), 차우민(이찬 역)이 호흡을 맞춘다.아펠로 대표 강하기 역을 맡은 강훈은 작품의 관전 포인트를 묻는 말에 "누구나 학창 시절 좋아했던 가수나 아이돌, 배우가 있었던 것처럼 나도 누군가의 팬이었다. 실제로 만나기까지의 순간들이 아직도 생생하다. 정말 기분이 좋았다"고 떠올렸다.이어 "1화 첫 장면을 촬영할 때도 마음이 묘했다. 다름이가 처음 최애를 만나는 장면인데, 예전에 누군가를 좋아했던 분들이라면 그 시절이 떠오르지 않을까 싶다. 지금도 누군가를 좋아하고 있다면 실제로 만났을 때 얼마나 행복할지 자연스럽게 상상하게 될 것"이라고 말했다.캐릭터와의 싱크로율에 관해 강훈은 "완벽주의적인 성격과 계획적인 면이 실제 나와 닮았다"고 답했다. 또 배우들 간 호흡에 관해서는 "극 중에서는 대표라는 위치라 다른 인물들과 쉽게 어울리기 어렵다"면서도 "배우들끼리는 정말 친하게 지냈고 현장 분위기도 좋았다. '최고의 팀'이라고 말할 수 있을 정도"라며 미소 지었다.극 중 대표를 연기한 강훈은 자신이 생각하는 이상적인 리더 상도 밝혔다. 그는 "회식 자리에서 일찍 빠져주는 사람"이라며 "카드만 주고 '일하러 가볼게'라고 말한 뒤 생색내지 않고 조용히 자리를 뜨는 리더가 가장 이상적이라고 생각한다"고 말해 웃음을 자아냈다.'최애의 사원'은 '내일도 출근!' 후속으로 오는 3일 오후 8시 45분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr