'최애의 사원'을 연출한 박지현 감독이 실제로 '성덕'이 된 경험을 털어놓으며 "팬으로 남는 게 가장 좋다"고 말했다./사진제공=tvN

'최애의 사원'을 연출한 박지현 감독이 실제로 '성덕'이 된 경험을 털어놓으며 "팬으로 남는 게 가장 좋다"고 말했다./사진제공=tvN

'최애의 사원'을 연출한 박지현 감독이 실제로 '성덕'이 된 경험을 털어놓으며 "팬으로 남는 게 가장 좋다"고 말했다./사진제공=tvN

'최애의 사원'을 연출한 박지현 감독이 실제로 '성덕'이 된 경험을 털어놓으며 "팬으로 남는 게 가장 좋다"고 말했다.지난달 28일 오후 tvN 새 월화드라마 '최애의 사원' 제작발표회가 온라인 생중계로 진행됐다. 이날 행사에는 배우 강훈, 김혜준, 차우민과 박지현 감독이 참석했다.'최애의 사원'은 최애를 만나려다 최애의 사원이 된 신입사원 남다름의 성장과 로맨스를 그린 판타지 오피스 로맨틱 코미디다. 네이버 웹툰 '우리 오빠는 아이돌'을 원작으로 하며 강훈(강하기 역), 김혜준(남다름 역), 차우민(이찬 역)이 호흡을 맞춘다.박 감독은 "원작을 처음 봤을 때 진정성 있는 직장 이야기와 누군가를 뜨겁게 좋아했던 감정이 잘 담겨 있다는 느낌을 받았다"며 "원작의 진정성을 최대한 살리려고 했다"고 말했다.이어 "드라마로 만들면서는 인물 간 관계를 더 입체적으로 보여줄 수 있도록 새로운 설정을 추가했다. 캐릭터를 더욱 뚜렷하게 만들고, 서로를 응원하고 구원하는 관계를 살리고 싶었다"며 "현실적인 직장 생활과 판타지적인 요소의 균형을 맞추기 위해 고민을 많이 했다"고 설명했다.박 감독은 "대상은 밝히기 어렵지만, 고등학생 때 정말 열심히 덕질을 했다. 지방에 살았는데 최애를 만나기 위해 인서울을 해야겠다고 마음먹었다. 다름이처럼 자신을 채찍질하며 서울에 왔고, 결국 방송국에 입사해 직접 만났다"고 회상했다.이어 "결론적으로는 안 만나는 게 좋은 것 같다. 팬심은 팬심으로 남겨두는 게 가장 좋다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.캐스팅 이유도 밝혔다. 강훈에 관해 박 감독은 "싱크로율이 행복할 정도로 완벽했다"며 "평소에는 따뜻하고 강아지 같은 귀여운 매력이 있지만 이전 작품에서는 차갑고 냉정한 연기도 잘 소화했다. 상반된 매력이 모두 있는 배우라고 생각했다"고 말했다.이어 "예능에서 보여준 뚝딱거리거나 허당 같은 모습까지 더해지면 세 가지 매력이 한 작품 안에서 어우러질 수 있겠다고 생각해 대본을 건넸다"고 밝혔다.박 감독은 김혜준에 관해 "예전 드라마 메이킹 영상을 봤는데 장르물 속 강렬한 이미지와 달리 실제 모습은 너무 밝고 사랑스럽더라"며 "남다름은 판타지적인 설정을 가진 인물이지만 현실감 있게 표현할 배우가 필요했다. 김혜준의 사랑스러운 에너지가 큰 힘이 될 것이라 생각했다"고 설명했다.차우민을 향한 만족감도 내비쳤다. 박 감독은 "이찬은 아이돌 비주얼과 10년 차 배우라는 두 가지 면모를 모두 갖춘 인물"이라며 "가만히 있을 때는 차갑고 묘한 분위기가 있지만 웃으면 장난기 있고 아이돌 같은 매력이 살아난다. 목소리도 저음의 무게감과 발랄함을 모두 표현할 수 있어 이 역할에 가장 적합한 배우라고 생각했다"고 자신감을 보였다.박 감독은 "덕질과 팬심이라는 설레는 소재를 담은 신선한 드라마"라며 "누구나 공감할 수 있는 현실적인 직장 생활과 성장 이야기도 함께 담겨 있다. 결국 자신을 찾아가는 여정이기도 하다"고 소개했다.이어 "원작 팬들은 익숙하면서도 새롭게 해석한 재미를 느낄 수 있을 것이고, 처음 보는 분들도 이야기가 어떻게 흘러갈지, 다름이가 두 남자 사이에서 어떤 선택을 하게 될지, 서로를 어떻게 구원하고 응원하게 될지 끝까지 재미있게 보실 수 있을 것"이라고 기대를 당부했다.'최애의 사원'은 '내일도 출근!' 후속으로 오는 3일 오후 8시 45분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr