'최애의 사원'을 연출한 박지현 감독이 실제로 '성덕'이 된 경험을 털어놓으며 "팬으로 남는 게 가장 좋다"고 말했다.
지난달 28일 오후 tvN 새 월화드라마 '최애의 사원' 제작발표회가 온라인 생중계로 진행됐다. 이날 행사에는 배우 강훈, 김혜준, 차우민과 박지현 감독이 참석했다.
'최애의 사원'은 최애를 만나려다 최애의 사원이 된 신입사원 남다름의 성장과 로맨스를 그린 판타지 오피스 로맨틱 코미디다. 네이버 웹툰 '우리 오빠는 아이돌'을 원작으로 하며 강훈(강하기 역), 김혜준(남다름 역), 차우민(이찬 역)이 호흡을 맞춘다.
박 감독은 "원작을 처음 봤을 때 진정성 있는 직장 이야기와 누군가를 뜨겁게 좋아했던 감정이 잘 담겨 있다는 느낌을 받았다"며 "원작의 진정성을 최대한 살리려고 했다"고 말했다.
이어 "드라마로 만들면서는 인물 간 관계를 더 입체적으로 보여줄 수 있도록 새로운 설정을 추가했다. 캐릭터를 더욱 뚜렷하게 만들고, 서로를 응원하고 구원하는 관계를 살리고 싶었다"며 "현실적인 직장 생활과 판타지적인 요소의 균형을 맞추기 위해 고민을 많이 했다"고 설명했다. 박 감독은 "대상은 밝히기 어렵지만, 고등학생 때 정말 열심히 덕질을 했다. 지방에 살았는데 최애를 만나기 위해 인서울을 해야겠다고 마음먹었다. 다름이처럼 자신을 채찍질하며 서울에 왔고, 결국 방송국에 입사해 직접 만났다"고 회상했다.
이어 "결론적으로는 안 만나는 게 좋은 것 같다. 팬심은 팬심으로 남겨두는 게 가장 좋다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.
캐스팅 이유도 밝혔다. 강훈에 관해 박 감독은 "싱크로율이 행복할 정도로 완벽했다"며 "평소에는 따뜻하고 강아지 같은 귀여운 매력이 있지만 이전 작품에서는 차갑고 냉정한 연기도 잘 소화했다. 상반된 매력이 모두 있는 배우라고 생각했다"고 말했다.
이어 "예능에서 보여준 뚝딱거리거나 허당 같은 모습까지 더해지면 세 가지 매력이 한 작품 안에서 어우러질 수 있겠다고 생각해 대본을 건넸다"고 밝혔다.
박 감독은 김혜준에 관해 "예전 드라마 메이킹 영상을 봤는데 장르물 속 강렬한 이미지와 달리 실제 모습은 너무 밝고 사랑스럽더라"며 "남다름은 판타지적인 설정을 가진 인물이지만 현실감 있게 표현할 배우가 필요했다. 김혜준의 사랑스러운 에너지가 큰 힘이 될 것이라 생각했다"고 설명했다.
차우민을 향한 만족감도 내비쳤다. 박 감독은 "이찬은 아이돌 비주얼과 10년 차 배우라는 두 가지 면모를 모두 갖춘 인물"이라며 "가만히 있을 때는 차갑고 묘한 분위기가 있지만 웃으면 장난기 있고 아이돌 같은 매력이 살아난다. 목소리도 저음의 무게감과 발랄함을 모두 표현할 수 있어 이 역할에 가장 적합한 배우라고 생각했다"고 자신감을 보였다. 박 감독은 "덕질과 팬심이라는 설레는 소재를 담은 신선한 드라마"라며 "누구나 공감할 수 있는 현실적인 직장 생활과 성장 이야기도 함께 담겨 있다. 결국 자신을 찾아가는 여정이기도 하다"고 소개했다.
이어 "원작 팬들은 익숙하면서도 새롭게 해석한 재미를 느낄 수 있을 것이고, 처음 보는 분들도 이야기가 어떻게 흘러갈지, 다름이가 두 남자 사이에서 어떤 선택을 하게 될지, 서로를 어떻게 구원하고 응원하게 될지 끝까지 재미있게 보실 수 있을 것"이라고 기대를 당부했다.
'최애의 사원'은 '내일도 출근!' 후속으로 오는 3일 오후 8시 45분 첫 방송 된다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
지난달 28일 오후 tvN 새 월화드라마 '최애의 사원' 제작발표회가 온라인 생중계로 진행됐다. 이날 행사에는 배우 강훈, 김혜준, 차우민과 박지현 감독이 참석했다.
'최애의 사원'은 최애를 만나려다 최애의 사원이 된 신입사원 남다름의 성장과 로맨스를 그린 판타지 오피스 로맨틱 코미디다. 네이버 웹툰 '우리 오빠는 아이돌'을 원작으로 하며 강훈(강하기 역), 김혜준(남다름 역), 차우민(이찬 역)이 호흡을 맞춘다.
박 감독은 "원작을 처음 봤을 때 진정성 있는 직장 이야기와 누군가를 뜨겁게 좋아했던 감정이 잘 담겨 있다는 느낌을 받았다"며 "원작의 진정성을 최대한 살리려고 했다"고 말했다.
이어 "드라마로 만들면서는 인물 간 관계를 더 입체적으로 보여줄 수 있도록 새로운 설정을 추가했다. 캐릭터를 더욱 뚜렷하게 만들고, 서로를 응원하고 구원하는 관계를 살리고 싶었다"며 "현실적인 직장 생활과 판타지적인 요소의 균형을 맞추기 위해 고민을 많이 했다"고 설명했다. 박 감독은 "대상은 밝히기 어렵지만, 고등학생 때 정말 열심히 덕질을 했다. 지방에 살았는데 최애를 만나기 위해 인서울을 해야겠다고 마음먹었다. 다름이처럼 자신을 채찍질하며 서울에 왔고, 결국 방송국에 입사해 직접 만났다"고 회상했다.
이어 "결론적으로는 안 만나는 게 좋은 것 같다. 팬심은 팬심으로 남겨두는 게 가장 좋다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.
캐스팅 이유도 밝혔다. 강훈에 관해 박 감독은 "싱크로율이 행복할 정도로 완벽했다"며 "평소에는 따뜻하고 강아지 같은 귀여운 매력이 있지만 이전 작품에서는 차갑고 냉정한 연기도 잘 소화했다. 상반된 매력이 모두 있는 배우라고 생각했다"고 말했다.
이어 "예능에서 보여준 뚝딱거리거나 허당 같은 모습까지 더해지면 세 가지 매력이 한 작품 안에서 어우러질 수 있겠다고 생각해 대본을 건넸다"고 밝혔다.
박 감독은 김혜준에 관해 "예전 드라마 메이킹 영상을 봤는데 장르물 속 강렬한 이미지와 달리 실제 모습은 너무 밝고 사랑스럽더라"며 "남다름은 판타지적인 설정을 가진 인물이지만 현실감 있게 표현할 배우가 필요했다. 김혜준의 사랑스러운 에너지가 큰 힘이 될 것이라 생각했다"고 설명했다.
차우민을 향한 만족감도 내비쳤다. 박 감독은 "이찬은 아이돌 비주얼과 10년 차 배우라는 두 가지 면모를 모두 갖춘 인물"이라며 "가만히 있을 때는 차갑고 묘한 분위기가 있지만 웃으면 장난기 있고 아이돌 같은 매력이 살아난다. 목소리도 저음의 무게감과 발랄함을 모두 표현할 수 있어 이 역할에 가장 적합한 배우라고 생각했다"고 자신감을 보였다. 박 감독은 "덕질과 팬심이라는 설레는 소재를 담은 신선한 드라마"라며 "누구나 공감할 수 있는 현실적인 직장 생활과 성장 이야기도 함께 담겨 있다. 결국 자신을 찾아가는 여정이기도 하다"고 소개했다.
이어 "원작 팬들은 익숙하면서도 새롭게 해석한 재미를 느낄 수 있을 것이고, 처음 보는 분들도 이야기가 어떻게 흘러갈지, 다름이가 두 남자 사이에서 어떤 선택을 하게 될지, 서로를 어떻게 구원하고 응원하게 될지 끝까지 재미있게 보실 수 있을 것"이라고 기대를 당부했다.
'최애의 사원'은 '내일도 출근!' 후속으로 오는 3일 오후 8시 45분 첫 방송 된다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
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