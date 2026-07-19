사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

'나는 솔로' 29기 옥순이 싸이 흠뻑쇼 현장에서 청량한 여름 분위기를 담은 사진을 공개하며 눈길을 끌었다.29기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "과천 싸이 흠뻑쇼 가시는 분들 재밌게 놀다오세요오"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.사진 속 29기 옥순은 공연장 트랙 위에서 셀카를 촬영하며 또렷한 이목구비를 드러내고 있다. 하늘색 슬리브리스 니트 위로 화이트 이너를 레이어드하고 목에는 출입증을 걸친 채 블랙 숄더백을 멘 모습이 담겼으며, 뒤편으로는 하늘색 유니폼을 입은 관람객들과 공연장 부스가 어우러져 현장의 활기찬 분위기를 전했다.다른 사진에서 29기 옥순은 관객석을 배경으로 한 손을 머리 위에 올린 포즈를 취하며 환한 미소를 짓고 있다. 하늘색 상의와 화이트 팬츠를 매치한 시원한 스타일에 파란색 가방과 손목 밴드를 착용했고 가득 들어찬 관객석과 무대가 함께 담기며 공연을 앞둔 현장의 열기를 더했다.또 다른 사진에서 29기 옥순은 네이비 컬러 LA 로고 캡을 착용한 채 손으로 브이 포즈를 만들고 있다. 파란색 가방을 멘 모습과 함께 공연을 기다리는 관객들 사이에 서 있는 모습이 담겼으며 손목에 착용한 'SUMMER SWAG' 밴드가 시선을 끌었다.이어 29기 옥순은 파란색과 흰색 줄무늬 텐트 앞에서 '싸이 흠뻑쇼 SUMMER SWAG' 로고를 가리키는 포즈를 취했다. 하늘색 상의와 화이트 팬츠 차림으로 환하게 웃으며 서 있는 모습이 담겨 공연장을 찾은 설렘과 밝은 에너지를 전했다.이를 본 팬들은 "이쁘세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "모자 너무잘어울려요", "사진찍는포즈가이뻐요", "누나 예뻐요" 등의 댓글을 달았다.앞서 SBS Plus·ENA 연애 프로그램 '나는솔로' 연상연하 특집에 출연한 29기 옥순은 29기 영수와 최종커플이 됐다. 이후 두 사람은 라이브 방송에서 현실 커플임을 밝혔으나 이후 결별설이 나왔다.29기 영수는 자신의 계정에서 Q&A 시간을 가졌는데 한 네티즌이 29기 영수에게 여자친구에 대해 질문하자 29기 영수는 "그럴리가요"라고 답변해 현재 솔로임을 드러낸 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr