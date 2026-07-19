사진 = 이다해 인스타그램

사진 = 이다해 인스타그램

배우 이다해가 SBS '미운 우리 새끼' 출연 현장을 공개했다.이다해는 "오랜만에 미우새 다녀왔어요! 저녁 9시! 많이 시청해주세요"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 오렌지색 세트가 마련된 스튜디오에서 포즈를 취하고 있는 이다해의 모습이 담겼다.플라워 패턴과 레이스 디테일이 어우러진 긴소매 미니 원피스를 입은 이다해는 머리를 단정하게 묶은 채 환한 미소와 브이 포즈를 선보이며 사랑스러운 분위기를 자아냈다. 뒤편에는 오렌지색 피라미드 형태의 구조물과 '미우새 오랜만'이라고 적힌 문구가 보여 방송 녹화 현장임을 짐작하게 한다.이어진 사진에서는 방송 화면 속 이다해의 모습도 함께 공개됐다. 같은 의상을 입고 마이크를 착용한 채 이야기를 전하고 있는 모습이 담겼으며, 단정한 헤어스타일과 또렷한 이목구비가 화면을 가득 채우며 눈길을 끌었다.팬들은 "임신하고 더 예뻐진듯한 다해님", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "인형인줄", "공쥬님", "임신하고 더 예뻐졌어요" 등의 반응을 남기며 응원을 보냈다.앞서 이다해와 세븐 부부는 결혼 3년만에 임신 소식을 알려 많은 축하를 받았다. 세븐과 이다해는 2023년 열애 8년 만에 백년가약을 맺었다. 2016년 열애를 인정한 두 사람은 친구에서 연인으로 발전해 교제를 시작했다고 알려졌다. 이다해는 한국과 중국을 오가며 활발한 활동을 이어오고 있으며 중국 현지에서는 대규모 라이브 커머스 활동에 집중하고 있는 것으로 알려졌다.한편 이다해는 1984년생으로 42세이며 서울에 건물 3채를 갖고 있어 총 자산 가치 약 325억원으로 추정 된다고 알려져 화제를 모으기도 했다. 현재 이다해는 채널A 예능 프로그램 '요즘 남자 라이프-신랑수업'에서 MC로 출연 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr