최대훈이 아들을 훈육했다./사진제공=SBS

최대훈이 아들을 훈육했다./사진제공=SBS

믿을 수 있는 친구에서 다정한 삼촌, 엄격한 아버지까지 배우 최대훈이 '김부장'에서 다채로운 면모를 그려내고 있다.지난 18일 방송된 SBS 금토드라마 ‘김부장’에서 성한수(최대훈 분)는 아들의 잘못을 외면하지 않고 끝까지 바로잡으려는 엄격한 훈육으로 확고한 교육 철학을 보였다. 이날 시청률은 수도권 23.6%, 전국 23.1%, 순간 최고 26.2%을 기록하며 자체 최고 시청률을 경신했다.특수임무국에 감금됐던 성한수는 김부장(소지섭 분)의 요청으로 박진철(윤경호 분)과 함께 석방됐지만, 인적 드문 해남 벌판에 버려지는 황당한 상황에 놓여 웃음을 자아냈다.이어 한수에게 또 다른 고민이 찾아왔다. 특수임무국과의 한바탕 소동으로 폭력사범이라는 오해을 받으며 태권도장 원생들이 모두 떠난데 이어 아들 태훈이 폭력 사건 가해자로 지구대에 있다는 연락을 받게 된 것. 아들이 다치지 않았음을 확인한 한수는 곧장 태권도장으로 향했다. 텅 빈 도장 한가운데 아들과 마주 선 한수는 “자식에게 무술을 가르친 아버지의 잘못이고, 무도를 가르치지 못한 스승의 잘못이다”라며 책임을 스스로에게 돌렸고, “그러니 지금부터 날 때려라. 나도 널 때리겠다”라며 부자간의 대련을 시작했다.자식을 바르게 키우려는 아버지의 훈육은 성한수의 확고한 교육 철학을 엿보게 했다. 자비 없는 발차기로 태훈을 제압한 성한수는 “그게 너한테 폭력을 당한 사람들의 고통이야”라며 잘못을 일깨웠다. 여기에 훈육을 마치고 나서 돌아선 순간 아들의 기습 발차기에 그대로 넘어지고, 도망가는 아들을 쫓는 현실 부자의 모습은 웃음을 안겼다.최대훈은 친구에게는 멋진 의리를, 학교 폭력 피해자이자 납치 피해를 입은 김부장 딸 민지(서수민 분)에게는 믿고 기댈 수 있는 다정한 삼촌의 모습을, 아들에게는 잘못을 외면하지 않는 엄격한 아빠의 원칙을 각기 다른 결로 그려냈다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr