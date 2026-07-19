김정은이 이동건에게 섭섭했던 속마음을 털어놓는다./사진제공=SBS

김정은이 이동건에게 섭섭했던 속마음을 털어놓는다./사진제공=SBS

김정은이 이동건에게 섭섭했던 속마음을 털어놓는다.19일 오후 9시 방송되는 SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’(이하 ‘미우새’)에서는 최고 시청률 57.6%를 기록했던 드라마 ‘파리의 연인’의 주역 이동건과 김정은, 박신양이 20년 만에 재회한다.이날 이동건과 김정은은 ‘파리의 연인’ 이후 20년 만에 처음 만난다고 밝힌다. 드라마 속 명장면이 탄생한 장소에서 다시 만난 두 사람은 명대사 "이 안에 너 있다" 촬영부터 모두를 충격에 빠트렸던 결말 촬영의 숨겨진 비하인드까지 털어놓는다.두 사람은 오랜 기간 촬영했음에도 호칭 정리가 되지 않아 서로를 뭐라고 부를지 고민하는 모습을 보인다. 김정은은 "난 (동건에게) 좀 화가 났던 게 있다. 얘기해도 되냐"며 섭섭했던 속마음을 공개한다. 20년 만에 털어놓은 김정은의 진심에 이동건은 “전혀 몰랐다’”며 깜짝 놀란 모습을 보인다.이후 두 사람은 ‘파리의 연인’의 또 다른 주역 박신양과 깜짝 영상통화에 나선다. 김정은과 이동건은 선배 박신양을 당황시키는 질문을 쏟아내고, 김정은은 박신양이 ‘사랑해도 될까요’를 부른 명장면을 언급하며 로맨티스트 같았던 박신양이 가사를 못 외워 보고 불렀던 비하인드를 폭로한다. 이에 박신양은 변명하듯 대본에 없던 곡을 선곡하게 된 이유를 솔직하게 털어놓는다.이동건, 김정은은 저작권협회 등록곡만 200곡이 넘는 유명 작곡가 겸 탑가수를 만나 듀엣곡 준비에 돌입한다. 두 사람이 선보일 듀엣 신곡과 두 사람의 든든한 지원군으로 나선 유명 작곡가 겸 탑가수의 정체에 이목이 쏠린다.미웃태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr