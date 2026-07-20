아이브 멤버 장원영이 디즈니랜드를 방문한 모습. / 사진=장원영 SNS

사진=장원영 SNS

그룹 아이브 멤버 장원영이 평범한 20대 다운 일상을 공유했다.장원영은 지난 19일 자신의 인스타그램에 "비밀이야"라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 장원영이 디즈니랜드를 찾은 모습. 캐릭터 안경을 착용한 그는 많은 인파 속에서 즐기는 자유에 설렘 가득한 웃음을 감추지 못했고, 최근 억대 집을 매입한 영앤리치답게 디즈니 성을 향해 "어서 와 내 집이에요"라고 소개하기도 했다.한편 장원영은 국내 대표 부촌으로 꼽히는 한남동 유엔빌리지의 고급빌라를 지난해 3월 137억원에 전액 현금으로 매수했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr