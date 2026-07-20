셰프 나폴리 맛피아가 신차를 인증하고 있다. / 사진=권성준 SNS

셰프 나폴리 맛피아(본명 권성준)가 여유로운 근황을 알렸다.권성준은 지난 19일 자신의 인스타그램 스토리에 "맛붕이와 두근두근 첫 드라이브"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 권성준이 올블랙 룩에 안경을 매치한 채 운전에 집중하고 있는 모습. 그가 탑승한 차량은 최소 1억 원에 달하는 이탈리아 M사 브랜드다. 특히 그는 차에 자신의 이름을 딴 별칭을 지어줘 차량이 본인 소유임을 암시했다.권성준은 현재 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해'에 고정 출연 중이다. JTBC는 현재 자금난으로 파산 위기에 처한 상황. 이에 이날 방송분에서는 최현석 셰프가 "회사가 어려우니 출연료도 줄이고 한 명을 빼자"며 JTBC의 현재 상황을 언급했다.진행자 안정환도 "그럴 판이다. 지금 JTBC가 어려워서"라며 거들었다. 다음주 예고편에서는 김풍이 "지금 저희 힘듭니다. 여러분 정말 시청률 잘 나와야 되고요"라고 말하기도 했다.JTBC는 지난달 206억 원 규모의 유동화 차입금을 만기 내 갚지 못해 채무불이행을 선언했다. 이에 따라 중앙홀딩스를 비롯해 JTBC, 콘텐트리중앙, 메가박스중앙 등 중앙그룹 주요 계열사들이 법원에 기업회생절차를 신청했다.한편 나폴리 맛피아는 2024년 10월 넷플릭스 요리 경연 프로그램 '흑백요리사'에 출연해 우승을 차지하면서 상금 3억 원의 주인공이 됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr