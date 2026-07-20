이미지 크게보기 사진 = SBS '미운 우리 새끼'

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‘미운 우리 새끼’ 배우 백일섭이 40년 결혼 생활 끝에 졸혼을 선택한 이유를 털어놨다.19일 방송된 SBS ‘미운 우리 새끼’에서는 백일섭, 김승수, 임원희, 조진세가 사우나 버스에서 결혼과 인생 이야기를 나누는 모습이 공개됐다.이날 김승수는 졸혼 11년 차인 백일섭에게 “혼자 사는 게 좋나. 결혼하는 게 좋나”라고 물었다. 백일섭은 “있으면 해. 나이 있으니까”라며 후배의 결혼을 응원하면서도 자신의 결혼 생활을 돌아봤다.백일섭은 “벗어나고 싶은 마음을 갖고 있었는데 체면도 있었다”며 “술 먹고 돌아다니더니 결국 이혼하는구나, 오래 못 사는구나 이런 말을 듣기 싫어서 참고 살았다”고 고백했다.이어 “그렇게 참고 살아온 게 40년이 됐다. 마음에 응어리만 지고 일도 제대로 안 됐다”며 “어느 날 문득 ‘나 나간다’ 하고 나왔다”고 졸혼을 선택하게 된 배경을 밝혔다.그러면서도 “혼자 여수도 가고 낚시도 가는데 끝 무렵에는 적적하고 외롭다”며 졸혼 후 느끼는 자유와 외로움을 솔직하게 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr