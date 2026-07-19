사진 = SBS '김부장' 캡처

사진 = SBS '김부장' 캡처

소지섭이 딸 서수민과의 새로운 삶을 위해 목숨을 건 마지막 임무에 나섰지만 끝내 대한민국에서 제거될 위기에 처하는 충격적인 엔딩으로 안방극장을 얼어붙게 했다.지난 18일 방송된 SBS 금토드라마 '김부장' 8회는 닐슨코리아 기준 수도권 23.6%, 전국 23.1%, 순간 최고 26.2%를 기록하며 또 한 번 자체 최고 시청률을 경신했다. 2049 시청률 역시 최고 8.59%, 평균 7.6%를 기록하며 시청률과 화제성을 모두 사로잡았다. '김부장'은 첫 방송 이후 매회 자체 최고 시청률은 물론 2026년 미니시리즈 최고 시청률 기록까지 연이어 새로 쓰는 압도적인 흥행 질주를 이어가고 있다. 동시간대 전 채널 1위는 물론 올해 방송된 미니시리즈 가운데 가장 높은 시청률을 또 한 번 경신하며 독보적인 흥행 파워를 입증했다.먼저 북한으로 끌려간 듯했던 김부장(소지섭 분)은 혹독한 고문에도 천산부대의 위치와 침투 경로를 발설하지 않았다. 결국 포박을 끊고 탈출한 김부장은 문밖에 앉아있던 천산부대 장대장(최범호 분)과 땅강아지를 만난 후 모든 것이 김부장의 충성심을 확인하기 위한 시험이었다는 것을 알게 됐다. 장대장은 "대한민국에 돌아온 걸 환영한다"라며 마지막 임무에 성공하면 김부장은 물론 민지까지 새로운 신분으로 자유롭게 살아가게 해주겠다는 조건을 제시했고 김부장은 강렬한 눈빛을 되찾은 채 곧바로 임무를 받아들였다.김부장에게 주어진 임무는 중국을 통해 대한민국에 망명을 요청한 북한 최고위급 인사를 남북 고위급 회담이 끝날 때까지 보호하는 것. 김부장은 임무에 나서는 조건으로 특수임무국에 수감된 성한수(최대훈 분)와 박진철(윤경호 분)의 석방을 요구한 뒤 늦은 밤 선착장에서 망명자를 기다렸다. 하지만 중국 어선에서 내려 김부장의 차에 올라탄 망명자의 정체가 북한 첩보총국장 리응령(이재용 분)이라는 사실이 드러나 충격을 안겼다. 리응령은 과거 김부장과 동료들을 남파 작전의 미끼로 이용해 전멸시키고 그 대가로 총국장 자리를 차지한 인물이었다.북한 내부에서 배신 행각이 발각된 리응령이 체포 직전 탄도 미사일을 비롯한 북한의 최고급 군사 정보를 쥐고 대한민국에 망명을 요청했고 자신의 안전을 지켜줄 인물로 김부장을 직접 지목했던 것. 원수를 눈앞에 둔 김부장은 분노했지만 민지와의 자유로운 삶을 위해 마음을 다잡고 정상아(손나은 분), 세탁소 임씨(박진우 분)와 함께 외딴 안전가옥에서 리응령 보호에 돌입했다.그 사이 주강찬(주상욱 분)은 김부장에게 무릎을 꿇었던 굴욕을 떠올리며 복수심을 불태웠다. 북한 사절단 숙소로 자신의 리조트를 제공하며 정치권과의 유착을 이어가던 주강찬은 안보차관(임철형 분)을 통해 김부장이 북한 고위급 망명자를 보호하고 있다는 극비 정보를 손에 넣었다. 주강찬은 자신의 리조트에 도착한 북한 사절단 대표에게 리응령과 함께 있는 인물이 '코드네임 66' 김부장이라고 알린 후 "놈의 마지막 숨통을 제가 끊게 해주십시오"라며 섬뜩한 복수심을 드러냈다.주강찬으로부터 정보를 받은 북한 요원들이 한밤중 안전가옥을 급습했지만 침입을 눈치챈 김부장과 정상아, 세탁소 임씨는 미리 짜놓은 작전을 통해 리응령을 빼돌렸다. 하지만 작전이 성공했음에도 불구하고 김부장은 북한 요원들이 리응령을 향해 총을 쏘며 사살을 시도하지 않았다는 점에서 의구심을 드러냈다. 리응령이 자신이 가진 군사 정보 때문이라고 둘러댄 가운데 리응령이 몸 안에 정체불명의 카드키를 숨겨둔 사실이 드러나 의문을 드리웠다.또한 안전가옥의 위치가 너무 쉽게 노출된 것을 수상하게 여긴 김부장은 특수임무국 내부에 첩자가 있다고 판단해 북한 요원들이 쉽게 움직일 수 없는 서울 도심으로 향했고 박진철의 해병전우연합회 컨테이너를 새로운 은신처로 택했다. 마침 그곳에 모여있던 성한수와 박진철은 예상치 못했던 김부장의 등장에 순간 놀랐지만 이내 "김부장은 걱정할 필요가 없어"라고 능청을 떨며 반가움을 표했다.그러나 오랜만에 '아빠 유니버스' 완전체를 이룬 기쁨도 잠시 리응령이 김부장을 뒤따라 들어오면서 성한수와 박진철을 어이없게 했다. 그리고 리응령을 사이에 두고 '아빠 유니버스' 특유의 티키타카가 이어지는 사이 특수임무국 차량과 요원들이 컨테이너를 포위하면서 긴장감을 드리웠다. 하지만 지원군이 도착한 줄 알았던 김부장 앞에서 요원들은 돌연 김부장과 리응령에게 총을 겨눴고 뒤이어 나타난 땅강아지(원현준 분)는 "다시 고향으로 돌아가셔야지"라고 말해 김부장을 긴장하게 했다. 한껏 날카로워진 김부장의 모습에 땅강아지는 "허튼짓할 생각 마"라며 태블릿 화면을 통해 특수임무국 보호실에 있는 김민지(서수민 분)의 모습을 보여준 뒤 "딸내미하고 마지막 작별 인사 해야지 니 임무는 실패했어"라고 선언했다.대한민국을 위해 희생하고도 결국 북한으로 송환될 위기에 처한 김부장의 참담한 얼굴이 엔딩을 장식하면서 또 어떤 거대한 음모가 가동된 것일지, 김부장, 성한수, 박진철의 '아빠 유니버스'는 김민지를 지켜내고 마지막 임무를 완수할 수 있을지 초미의 관심이 쏠린다.한편 SBS 금토드라마 '김부장' 9회는 오는 24일 밤 9시 50분 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr