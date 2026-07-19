13년 만에 다시 뭉친 투개월이 팀 해체의 이유와 재결합 과정 밝혔다./사진=KBS2 방송 화면 캡처

13년 만에 다시 뭉친 투개월이 팀 해체의 이유와 재결합 과정 밝혔다./사진=KBS2 방송 화면 캡처

13년 만에 다시 뭉친 투개월이 팀 해체의 이유와 재결합 과정 밝혔다.지난 17일 방송된 KBS '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'(이하 '해투')에서는 본선 A조 참가팀 투개월이 13년 만에 함께 무대에 올라 반가움을 안겼다.전 소속사 대표였던 윤종신은 두 사람의 등장에 "둘이 나오는 줄 아예 몰랐다"며 반가움을 감추지 못했다. 김예림은 "처음 입사했을 땐 종신 선배님 노래만 연습했었다. 신곡 작업 때는 직접 노래를 불러서 보내시기도 했다"며 '종신 키즈' 시절을 떠올렸다.투개월은 갑작스러운 팀 활동 중단에 대해서도 허심탄회하게 이야기했다. 도대윤은 "당시 바쁜 스케줄로 스트레스를 받다가 조울증이 생겼다"며 충분한 상의 없이 팀을 떠난 것에 대한 미안한 마음을 전했다. 이어 "미국에서 다른 일도 해봤지만, 다시 음악이 하고 싶었다"며 "최근까지 버스커버스커 장범준의 매니저로 일했다"고 근황을 밝혀 눈길을 끌었다.김예림은 "저 역시 '투개월'이 급하게 헤어져서 아쉬움이 남았었다"며 "처음 결성할 때는 제가 대윤이에게 손을 내밀었지만, 이번에는 대윤이가 먼저 용기를 내줘 함께 나오게 됐다"고 재결합 배경을 설명했다.두 사람은 활동 당시 대표곡인 '여우야'를 선곡해 변함없는 호흡을 선보였다. 윤종신은 "옛날 모습이 떠오르면서 너무 뿌듯하고 반가웠다. 끝나고 안부도 나누고 다시 만나야겠다"고 애정을 내비쳤다.김예림은 "오랜만에 같이 노래하니까 '대윤이랑 좋은 합이었구나'를 다시 느꼈다"고 말했고, 도대윤은 "예림이한테 감사하고 미안하다. 정말 고생 많았다"고 진심을 전했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr