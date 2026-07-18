사진=텐아시아DB
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'집대성' 김희철과 이특이 과거 호스트 클럽에서 스카우트 당했다고 고백했다.

17일 유튜브 채널 '집대성'에는 슈퍼주니어 이특X희철이 출연했다.

이날 이특과 김희철은 "연습생 시절에는 둘이 정말 친했다"며 당시를 떠올렸다.

이특은 "연습생 때 희철이가 '야 같이 가자'면서 나이트클럽을 같이 다녔다. 두 탕씩 뛰면서 정말 많이 놀러 다녔다"고 회상했다. 김희철도 고개를 끄덕이며 당시 두 사람이 누구보다 가까운 사이였다고 인정했다.

이어 두 사람은 잊지 못할 에피소드도 공개했다. 김희철은 "청담사거리에 가면 다이너스티 차량에서 내린 사람이 황금색 명함을 주더라. 집에 와서 보니까 호스트클럽 명함이었다"고 말했다.
사진=유튜브 '집대성'
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김희철은 "우리를 스카우트한 거였다"며 웃었고, 이특은 "그 사람이 '여기서 일하면 빌딩 한 채씩 살 수 있다'고 하더라. 그 말을 듣고 희철이와 '우리 데뷔 못 하면 손잡고 여기 오자'고 농담까지 했다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

김희철은 "지금 생각하면 데뷔해서 다행"이라면서도 "데뷔를 못 하고 그쪽으로 갔으면 지금보다 돈은 더 많았을 수도 있다"고 너스레를 떨어 현장을 폭소케 했다.

특히 일본에서 호스트클럽 간판을 본 김희철은 "이수만 선생님께 '저도 저기에 얼굴이 걸릴 뻔했다'고 했다. 선생님이 '그래도 일본 진출은 했겠다'고 하셨다"고 말해 모두를 웃게 만들었다.
사진=유튜브 '집대성'
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하지만 데뷔 후에는 상황이 달라졌다. 김희철는 드라마 '반올림' 촬영으로 먼저 연기 활동을 시작했고, 이특은 팀 리더로 멤버들을 이끌어야 했다. 연습에 참여하지 못하는 김희철을 향한 동생들의 불만은 자연스럽게 이특에게 쏟아졌고, 리더라는 책임감 속에서 두 사람의 관계도 조금씩 멀어지기 시작했다고.

결국 쌓인 감정은 팬들 사이에서 전설처럼 회자되는 '인천대첩'으로 폭발했다. 인천 MBC 대기실에서 시작된 말다툼은 몸싸움으로 번졌고, 공연 무대에 오른 뒤에도 핸드마이크를 든 채 서로에게 말을 주고받을 정도로 감정이 쉽게 가라앉지 않았다고 회상했다. 이후 미국 투어를 계기로 오해를 풀면서 두 사람은 다시 돈독한 관계를 회복했다고 밝혔다.

20년이 넘는 시간을 함께한 두 사람은 긴 연습생 시절과 수많은 갈등이 오히려 슈퍼주니어를 단단하게 만들었다고 입을 모았다. 최근에는 두 사람의 케미를 바탕으로 유닛 SUPER JUNIOR-83z를 결성해 첫 번째 미니앨범 'Promise'를 발표했으며, 타이틀곡 'Promise'로 활동을 이어간다. 오는 25일부터는 팬콘 투어도 시작하는 만큼, 오랜 시간을 함께 견뎌온 두 사람의 새로운 행보에도 기대가 모이고 있다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

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