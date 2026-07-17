배우 전인화가 가수로 활동 중인 아들과 함께한 일상을 공개했다./사진=전인화 SNS

배우 전인화가 가수로 활동 중인 아들과 함께한 일상을 공개했다./사진=전인화 SNS

배우 전인화의 아들 유지상이 가수로 활동하고 있다./사진=JTBC 방송 화면 캡처

배우 전인화가 가수로 활동 중인 아들과 함께한 일상을 공개했다. 전인화는 1989년 배우 유동근과 결혼해 슬하에 1녀 1남을 두고 있다.전인화는 지난 12일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "내 사랑 두 아들"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.사진에는 전인화가 아들 유지상, 반려견과 함께 시간을 보내는 모습이 담겼다. 유지상은 반려견을 바라보며 여유로운 시간을 보내는가 하면, 어머니와 다정한 분위기를 자아내 눈길을 끌었다.유지상은 작은 얼굴과 180cm가 넘는 큰 키로 우월한 비율을 뽐냈다. 흰 셔츠와 검은색 바지를 매치한 단정한 스타일링에 부모인 유동근, 전인화를 닮은 훈훈한 외모까지 더해 시선을 사로잡았다.유지상은 지난 2019년 JTBC 밴드 오디션 프로그램 '슈퍼밴드'에 출연해 본선까지 진출하며 얼굴을 알렸다. 당시에는 유동근·전인화의 아들이라는 사실을 밝히지 않은 채 참가해 실력으로 주목받았다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr