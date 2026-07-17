사진=유튜브 '집대성'

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'집대성' 이특과 김희철은 오랜 갈등 끝에 벌어진 '인천대첩'의 전말을 처음부터 털어놨다.17일 유튜브 채널 '집대성'에는 슈퍼주니어 이특X희철이 출연했다.이날 대성은 팬들 사이에서 유명한 '인천대첩'의 진실을 궁금해했고, 이특과 김희철은 "왜 싸웠는지부터 알아야 한다"며 오랜 갈등의 시작을 설명했다.이특은 "연습생 때는 희철이와 정말 친했다. 같이 클럽도 다니고 늘 붙어다녔다"고 회상했다. 하지만 데뷔 후 두 사람의 관계는 조금씩 달라졌다. 희철은 드라마 '반올림' 등 연기 활동으로 바쁜 시간을 보냈고, 이특은 리더로서 팀을 이끌어야 했다.이특은 "동생들은 나만 바라봤다. '희철이 형은 왜 연습 안 나오냐'는 이야기를 나한테 했다"며 "매니저 형도 '넌 팀의 리더니까 동생들을 위해 희생해야 한다'고 계속 이야기했다. 희철이와 내가 추구하는 방향이 점점 달라졌다"고 털어놨다.희철 역시 당시를 떠올리며 "나도 너무 바빴고 서로 오해가 쌓였다"고 말했다. 친했던 만큼 멀어진 두 사람은 결국 감정을 터뜨릴 수밖에 없는 상황에 놓였다.전설로 남은 '인천대첩'은 인천 MBC 대기실에서 벌어졌다. 이특은 "희철이 앞에 앉아서 '너 나한테 할 말 없냐'고 물었다. 그동안 참았던 게 있었다"고 말했다. 이에 희철은 "나도 '올 게 왔구나' 싶었다"며 당시를 회상했다.두 사람은 말다툼 끝에 몸싸움까지 벌였다. 희철은 먼저 이특을 밀쳤고, 이특도 멱살을 잡으며 맞섰다. 당시를 떠올리던 두 사람은 "주변 사람들이 축구 경기 보듯 우르르 몰려왔다", "매니저들이 '싸울 거면 제대로 싸워'라고 했던 기억이 난다"고 말해 웃음을 자아냈다.특히 당시 현장에는 세븐과 태양을 비롯해 다른 가수들도 모두 상황을 지켜보고 있었다고. 희철은 "너무 창피했다. 세븐과 눈이 마주친 기억이 아직도 난다"고 털어놨다.몸싸움은 대기실에서 끝나지 않았다. 두 사람은 무대에 올라서도 감정을 추스르지 못했다. 이특은 "공연을 하면서도 계속 싸웠다. 핸드마이크를 들고 춤추면서도 서로 말을 주고받았다"고 밝혔고, 희철도 "진짜 무대 위에서 계속 싸웠다"고 인정했다.숙소에서도 냉전은 이어졌다. 이특은 "나는 말을 하고 싶지 않았는데 희철이는 계속 대화를 하려고 했다"며 "로션을 바르다가 눈물이 났다. '난 이제 친구가 없다'는 생각이 들 정도로 마음이 아팠다"고 솔직하게 털어놨다.반면 희철은 "나는 싸우면 바로 푸는 스타일이다. 그런데 이특은 끝내 속마음을 이야기하지 않았다"며 "왜 화가 났는지 몰라 더 답답했다"고 말했다.다행히 두 사람의 갈등은 오래가지 않았다. 미국 투어를 계기로 진심 어린 대화를 나누며 오해를 풀었고, 이후에는 누구보다 서로를 이해하는 사이가 됐다고 밝혔다. 희철은 "그 뒤부터는 완전히 이특 편이 되겠다고 마음먹었다"고 말했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr