가수 김희철이 전 여친에게 사과했다. /사진=텐아시아DB

사진=유튜브 '집대성'

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'집대성' 이특과 김희철이 슈퍼주니어의 혹독했던 연습생 시절을 폭로했다.17일 유튜브 채널 '집대성'에는 슈퍼주니어 이특X희철이 출연했다.이날 대성은 빅뱅 멤버들 사이에는 큰 다툼이 없었다고 이야기했고, 이특은 "빅뱅에 내전이 없었던 이유는 막내 대성이가 잘해서 아닐까"라며 웃었다.이특은 현재 슈퍼주니어에서는 막내 규현의 눈치를 본다며 "공연을 못 보러 가면 SNS에 올린다. 그래서 '일정이 안 맞아서 미안하다'고 먼저 연락한다"고 말했고, 김희철도 "우리 막 사과해야 한다"고 덧붙였다.그러던 중 슈퍼주니어가 유독 멤버들끼리 많이 싸웠던 이유가 화두에 올랐다. 김희철은 "우린 다 싸웠다"고 인정했고, 이특은 "우리 팀이 왜 그렇게 됐는지 이유를 알아야 한다. 슈퍼주니어는 SM 결이랑 조금 달랐다. 우리는 많이 거칠었다"고 입을 열었다.이특은 긴 연습생 생활이 멤버들을 지치게 만들었다고 회상했다. 그는 "연습생 기간이 길어지다 보니 패잔병처럼 패배 의식에 많이 지쳐 있었다"며 "처음 만난 매니저 형이 '너희 성공하고 싶냐'고 물었다. 무조건 데뷔시켜 달라고 했더니 '그러면 내 말을 듣고 군대식으로 가자'고 하더라"고 말했다.그는 군대식 시스템 아래에서는 리더의 책임이 더욱 무거웠다고 털어놨다. 이특은 "다른 멤버가 잘못해도 나는 리더니까 같이 혼났다. 그래서 내가 진짜 많이 혼났다"고 밝혔다. 이를 들은 대성은 "완전 군대 시스템이다"라며 놀라워했다.반면 김희철은 같은 상황을 받아들이지 못했다고 말했다. 그는 "나는 워낙 개인주의라 다른 사람이 잘못했는데 왜 나도 같이 혼나야 하는지 이해가 안 됐다"고 고백했다. 이어 "매니저 형이 '벌 받는 게 타당하지 않다고 생각하는 사람 손 들어'라고 했는데 아무도 못 들었다. 그런데 나는 손을 들었다"고 말해 웃음을 자아냈다.희철은 생일이던 날 단체 기합을 받던 멤버들을 보고 분노했던 일화도 공개했다. 그는 "멤버들이 청담초등학교에서 오리걸음을 하고 있었다. 나도 처음에는 같이 뛰었는데 '왜 내가 이걸 받아야 하지'라는 생각이 들더라"며 "결국 중간에 나와 '이럴 거면 나 팀 안 한다'고 했었다"고 떠올렸다.이특 역시 리더라는 이유로 반복해서 책임을 져야 했던 순간을 회상했다. 그는 뒤늦게 합류한 려욱이 이틀 만에 안무 두 곡을 익혔지만 실수를 하자 "잘했다"고 감쌌고, 오히려 자신이 "리더 정신부터 고쳐야 한다"는 꾸중을 들었다고 밝혔다.두 사람은 당시에는 혹독하고 이해하기 어려운 시간이었다고 입을 모았다. 하지만 오랜 세월을 함께 버티며 활동한 지금 돌아보면 그 시간이 있었기에 슈퍼주니어만의 끈끈한 팀워크도 만들어질 수 있었다고 웃으며 추억했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr