이미지 크게보기 사진 = MBC '나 혼자 산다'

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'나 혼자 산다' 기안84가 남다른 세수법으로 눈길을 끌었다.17일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 기안84와 샤이니 민호가 함께 러닝에 나서는 하루가 공개됐다.러닝 장소로 이동하던 중 기안84는 테이크아웃 커피 잔에서 얼음을 꺼내더니 그대로 머리를 정리하기 시작했다. 이어 남은 얼음물로 얼굴까지 닦는 예상 밖 행동을 보였다.이를 지켜보던 민호는 "커피 마시던 얼음으로요?"라며 놀라워했지만, 기안84는 "원래 헤어 스타일링은 물로 한다. 물이 없어서 얼음을 썼다. 얼음 3개면 된다"며 대수롭지 않다는 반응을 보였다.하지만 스타일링은 오래가지 못했다. 이내 기안84는 "머리에서 아메리카노 냄새가 난다"며 얼굴을 찌푸렸고, 민호는 "형이 독보적이긴 하다"며 웃음을 참지 못했다.스튜디오 출연진 역시 황당함을 감추지 못했다. 김신영이 "커피 안에 있던 얼음을 꺼낸 거냐"고 되묻자 기안84는 "원래는 물로 하는데 물이 없어서 그걸 사용했다"고 다시 설명했다.그러자 전현무는 청룡영화상 핸드프린팅 행사 당시를 떠올렸다. 그는 "갈빗집에서 하듯 물수건으로 얼굴을 닦더라"고 말했고, 당시 영상이 공개되자 기안84는 "참으려고 했는데 물수건만 보면 못 참겠다. 해야 된다"고 털어놔 웃음을 안겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr