송지효 / 사진 = 니나쏭 SNS

배우 겸 사업가 송지효(44)가 이너웨어 화보를 공개했다.15일 송지효가 운영하는 이너웨어 브랜드 공식 SNS에는 별다른 문구 없이 여러 장의 화보 사진이 게재됐다. 공개된 사진에는 화이트 크롭 나시톱과 데님 팬츠를 입은 송지효의 모습이 담겼다. 그는 긴 생머리와 캐주얼한 옷차림으로 특유의 청초한 매력을 자아냈다.특히, 그의 슬림한 실루엣이 눈길을 끌었다. 이날 송지효는 과감한 스타일링에도 굴욕없는 직각 어깨 라인과 군살 하나 없는 납작배로 탄탄한 몸매를 자랑했다. 그러면서도 그는 잘록한 허리 라인과 매끈한 목선으로 반전 고혹미를 더해 감탄을 샀다.해당 사진을 접한 누리꾼들은 "몸매 관리가 진짜 잘 됐다", "미모 물 올랐네" 등 그의 변함없는 인형 비주얼에 찬사를 보냈다.한편, 송지효는 SBS '런닝맨'에 고정 출연하며 활발한 활동을 이어오고 있다. 그는 2024년 속옷 및 향수 사업에 도전하며 새 출발을 알렸다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr