베우 진선규가 취재진의 물음에 답하고 있다. / 사진=텐아시아DB

사진제공=KBS2 '옥탑방의 문제아들'

배우 진선규가 '한예종 선배' 오만석에게 고마운 마음을 전한다.17일 방송되는 KBS2 '옥탑방의 문제아들'(이하 '옥문아')에는 무대 위에서 청춘을 함께 보낸 27년 지기 진선규와 이희준이 출연한다.이날 진선규는 한국예술종합학교 선배인 배우 오만석에 대해 "평생 귀인"이라고 한다.대학 합격으로 고향 진해에서 서울로 상경한 진선규는 이발비가 부담스러워 머리를 기를 정도로 어려운 대학 시절을 보냈다고.당시 학교 선배였던 오만석은 진선규를 집으로 초대해 음식은 물론, 진선규를 미용실에 데려가 이발비를 내주기도 했다고 해 눈길을 끈다.이어 진선규는 "무명 시절 돈이 부족한 상태로 결혼식을 준비해야 했는데, 오만석이 선뜻 큰돈을 건네줬다"고 털어놔 훈훈함을 안긴다.그런가 하면 이희준은 10년째 매일 아침 108배를 수행하고 있다고 밝힌다. 배우가 된 후 "잘 해내야 한다"는 강박에 시달렸다는 그는 공황장애를 진단받기까지 했다고.연기를 그만둬야 할지 고민할 정도로 힘든 시간을 보냈다는 그는 강박을 떨쳐내기 위해 108배 수행을 시작했다고 털어놓는다. 이희준은 "108배를 한 날과 하지 않은 날은 삶의 질이 확실히 다르다"며 10년 동안 지켜온 자신의 루틴을 공유했다. 이희준이 10년째 이어온 108배 루틴은 오늘 17일 금요일 오후 10시 10분 방송되는 KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’에서 확인할 수 있다.한편 '옥문아'는 매주 금요일 오후 10시 10분 방송된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr