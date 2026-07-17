장한별이 포즈를 취하고 있다. / 사진=MBN '무명전설'

사진제공=MBN·채널S '전현무계획4'

트로트 가수 장한별이 오디션 프로그램 참가 중 여자 연예인에게 대시 받은 비화를 공개한다.17일 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4' 3회에서는 전현무, 곽튜브(곽준빈)와 '무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁'의 TOP3 성리, 하루, 장한별이 사천 먹트립에 나선다.이날 전현무는 TOP3 멤버들을 사천의 한 실비집으로 이끈다. 그는 "특종을 풀어야 가리비를 줄 것"이라며 돌발 미션을 던진다. 이에 장한별은 "'무명전설'을 출연 중 타 연예인에게 대시가 들어온 적이 있다"고 고백한다. 이에 성리는 몰랐던 듯 "잠깐만, 진짜?"라며 반응했고 하루는 "꿈꾼 거 아니냐"고 의심했다.실비집에 입성한 이들은 무한 먹방에 돌입한다. 전현무는 하루의 가정사에 대해 "부모님 이야기로 화제가 됐던데"라며 조심스럽게 물었다. 이에 하루는 "한 살 때부터 어머니와 단둘이 살았는데 제가 스무 살 때 암으로 돌아가셨다"고 덤덤하게 밝힌다. 이에 전현무는 안타까워했고, 하루는 "무대에 설 때마다 어머니가 보고 계신 걸 항상 느낀다"고 말한다.우승자 성리 역시 슬픈 과거사가 있다. 그는 "저는 초등학교 때 부모님이 이혼하셨다"면서 "아버지와 살았는데, 제가 19세 때 암으로 돌아가셨다"고 전했다. 곽튜브는 "우승 상금이 들어오면 가장 먼저 뭘 하고 싶었냐"고 물었고, 성리는 "무조건 하고 싶었던 게 있다. 한 번도 해보지 못했던 일…"이라며 가슴 속에 품어둔 버킷리스트를 꺼낸다.한편 '전현무계획4'는 매주 금요일 오후 9시 10분 방송된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr