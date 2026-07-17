'보이즈2 플래닛' 출신 문선빈이 연습생에서 견습생으로 강등돼 숙소를 떠나며 눈물을 흘렸다./사진=유튜브 채널 캡처

'보이즈2 플래닛' 출신 문선빈이 연습생에서 견습생으로 강등돼 숙소를 떠나며 눈물을 흘렸다./사진=유튜브 채널 캡처

'보이즈2 플래닛' 출신 문선빈이 연습생에서 견습생으로 강등돼 숙소를 떠나며 눈물을 흘렸다.지난 13일 공개된 유튜브 채널 '죽어도 아이돌(Idol Till I Die)' 2회에서는 데뷔를 향한 치열한 경쟁 속에서 문선빈은 견습생으로 강등되고, 사무엘은 6개월 연습생 계약을 확정하며 엇갈린 결과를 맞았다.방송은 데뷔를 준비하는 과정이 매 순간 생존을 증명해야 하는 경쟁의 연속임을 담아냈다. 생일을 함께 축하하며 웃던 연습생들은 얼마 지나지 않아 동료의 이별을 마주했고, 연습생 생활의 불안정한 현실이 이어졌다.초반에는 문선빈의 생일을 맞아 사무엘과 차이진신이 케이크를 준비하고 깜짝 이벤트를 열었다. 연습생들은 축하 노래를 부르며 잠시나마 즐겁게 지냈다.하지만 분위기는 곧 반전됐다. 회사는 긴급 소집을 통해 문선빈을 정식 연습생에서 견습생으로 전환한다고 알렸다. 견습생은 숙소 생활과 정식 출근 루틴에서 제외되고, 정해진 레슨만 마친 뒤 귀가해야 한다. 결국 문선빈은 숙소에서 짐을 정리했다.Mnet '보이즈2 플래닛' 출연 경험이 있는 문선빈은 운동선수 출신다운 뛰어난 신체 능력을 바탕으로 빠르게 성장해왔다. 그러나 데뷔 가능성이 언급된 이후 태도와 집중력이 흔들렸고, 연습 분위기를 해치는 행동과 반복된 태도 문제가 지적됐다. 단독 평가에서는 노래에 감정과 메시지가 전달되지 않는다는 피드백도 받았다.견습생으로 강등된 문선빈은 "저 자신에게 화가 많이 나고 부끄럽고 실망했다"며 "돌이켜보니 마음이 많이 풀어진 것이 맞다. 연습이 본업인데 집중하지 못했다"고 자책했다. 이어 "견습생으로 바뀌어서 이제 집에서 왔다 갔다 해야 한다. 더 열심히 해서 다시 보여드리고 싶다"고 말했다.마지막 인사를 위해 연습실을 찾은 문선빈은 멤버들을 보자 참았던 눈물을 쏟았다. 멤버들은 그를 끌어안으며 위로했고, 문선빈은 "나중에 꼭 데뷔했으면 좋겠다. 그동안 고마웠다"고 인사를 전했다.매튜는 "(문)선빈 형이 울었을 때 마음이 안 좋았다. 걱정이 많이 된다"고 했고, 오준희는 "오랜 연습생 생활하는 동안 수많은 동료와 이별했고 나 역시 회사를 떠나본 경험이 있다. 누군가 떠나는 일은 여전히 슬프지만 마음을 다잡으려고 한다"고 말했다. 차이진신 역시 "연습생으로 남을 기회가 있다면 떠난 친구들의 몫까지 생각하며 최선을 다해야 한다"고 다짐했다.반면 실력 부족으로 고민해온 사무엘은 연습 끝에 6개월 연습생 계약을 따냈다. 그는 차이진신과 한강을 찾은 자리에서 "연습 영상에서 내가 보이면 전체가 엉망인 것처럼 느껴졌다. 내가 이 팀에 있어도 되는지 고민했다"고 털어놨다. 이어 계약 연장을 앞두고 "아이돌이 맞지 않는 것 같다. 그만두는 것까지 생각했다"고 솔직한 심정을 전했다.하지만 그는 포기 대신 연습을 선택했다. 부족한 동작을 반복하고 멤버들의 도움을 받으며 조금씩 팀에 적응했고, 결국 임시 계약 상태에서 정식 6개월 연습생 계약을 체결했다. 사무엘은 "처음에는 그만두고 싶은 마음뿐이었지만 이제는 적응했고 조금씩 따라갈 수 있게 됐다. 다른 친구들과 함께 힘을 내면 잘 버틸 수 있을 것 같다"고 밝혔다.이 밖에도 차이진신이 언어와 소통 문제로 갈등을 겪는 과정이 함께 그려졌다. 화려한 무대 뒤에서 연습생들이 마주하는 경쟁과 불안, 이별과 연대의 현실을 담아냈다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr