[사진제공=제이와이드컴퍼니]

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배우 손나은이 캐릭터 '착붙' 스타일링을 보였다.손나은은 SBS 금토드라마 '김부장'에서 상생저축은행 대리이자 특수임무국 요원 '정상아'로 출연 중이다. 소속사 측은 현장 분위기를 엿볼 수 있는 비하인드 컷을 선보였다.공개된 사진 속 손나은은 트레이닝 집업부터 레더 재킷까지 캐릭터와 높은 싱크로율을 자랑하는 블랙 계열의 스타일링을 자랑했다.특히, 손나은은 예리한 눈빛으로 현장을 살피는 데 이어, 흔들림 없는 자세로 상대를 향해 총기를 겨누며 강렬한 카리스마를 뽐냈다. 임무를 수행하는 냉철한 요원으로서의 긴장감이 고스란히 전해졌다.이처럼 손나은은 '김부장'에서 특수임무국 요원으로서의 신념과 김부장(소지섭 분)을 향한 인간적 연민 사이에서 갈등하는 복잡다단한 감정선을 섬세하게 표현했다. 여기에 손나은은 액션 연기로 새로운 연기 변신을 꾀하며 매회 존재감을 선사하고 있다.한편, SBS '김부장'은 매주 금, 토요일 밤 9시 50분 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr