규현 / 사진 = MBN 공식 유튜브 채널

그룹 슈퍼주니어 멤버 규현이 사생팬의 숙소 침입 피해를 고백했다.17일 MBN 공식 유튜브 채널에는 '규현과 영지, 사생팬으로부터 위협 받은 썰'이라는 제목의 '내가 만난 사이코패스' 예고편 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 규현은 "집에서 공포를 느낀 순간이 있냐"는 질문에 과거 숙소 생활 중 사생팬의 만행으로 인한 피해를 털어놨다.이날 규현은 "숙소 생활을 18년 했다. 우리 숙소도 팬에게 털린 적이 있다"고 고백했다. 그는 "예전에는 다 복도식 아파트였다. 소화전이 크지 않나. (사생팬이) 소화전에 숨어있었다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.규현은 "사람이 올 때 소화전과 문이 가까우니까 몰래 숨어서 비밀번호를 보는 거다"라며 "사람이 많이 왔다 갔다 했다. 복도식 (아파트에 거주하는 사람)은 주의를 해야 할 것 같다"고 덧붙였다.한편, 규현이 출연하는 MBN '내가 만난 사이코패스'는 오는 19일 오후 10시에 방영 예정이다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr