'해피투게더' 출연진들이 리액션을 보이고 있다. / 사진제공=KBS2 '해투'

사진제공=KBS2 '해투'

유재석을 비롯해 장항준, 윤종신, 강민경까지 놀라게 한 음악 가족이 등장한다.17일 방송되는 KBS2 새 예능프로그램 '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'(이하 '해투')에서는 콩쿠르 1위부터 음대 수석까지 화려한 이력의 음악 가족 이른바 '최트리오'가 소개된다.이들은 시작부터 화음으로 시선을 사로잡는다. 아빠는 비전공자임에도 성악 콩쿠르 1위를 수상했으며, 아들은 음대 수석, 딸은 춘천시립합창단 소속 단원이다. 이들을 마주한 유재석은 "대단한 성악 가족"이라며 입을 다물지 못한다.무엇보다 아빠는 "퇴직 후 세계 일주를 다니며 노래를 부르는 여행 유튜버로 활동 중"이라고 자신을 소개했다. 특히 그는 세계 일주 중 아랍에미리트(UAE) 폭격을 목격해 국내 뉴스를 장식하기도 했다고. 그는 "여행 당시만 해도 평화로웠는데, 제가 있던 바로 옆 건물에 미사일이 떨어졌다. 현장을 촬영해서 바로 다음 날 올렸더니 모든 방송국에서 연락이 왔다"고 회상하기도 했다.이 밖에도 특별한 이야기를 품은 참가자들이 대거 등장해 유재석, 장항준, 윤종신, 강민경을 웃고 울게 만들었다는 후문이다.한편 '해투'는 매주 금요일 오후 8시 30분 방송된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr