김부장(소지섭 분)이 주강찬(주상욱 분)과 대치하고 있다. / 사진제공=SBS '김부장'

SBS 금토드라마 '김부장' 소지섭과 주상욱이 극과 극 부성애로 정면충돌한다.17일 방송되는 7회에서는 김부장(소지섭 분)과 주강찬(주상욱 분)이 대치한다. 김부장은 상처투성이의 얼굴이지만 주강찬은 고급스러운 소파에 앉은 모습으로 대비를 이룬다.김부장은 납치된 딸 민지를 구하기 위해 목숨을 걸었다. 반면 주강찬은 딸의 잘못을 감추기 위해 다른 사람도 서슴지 않아 극과 극의 부성애를 보인다.소지섭과 주상욱은 부성애가 충돌하는 해당 장면에서 밀도 높은 호흡으로 현장 분위기를 장악했다는 후문이다. 소지섭은 김부장의 분노를 흔들리지 않는 시선으로 소화했다. 주상욱은 주강찬 특유의 냉혹함을 냉소적인 눈빛으로 완성했다.제작진은 "같은 아버지라는 이름을 가졌지만, 전혀 다른 길을 걸어온 김부장과 주강찬이 마주한다"며 "소지섭과 주상욱이 완성할 숨 막히는 현장을 기대해 달라"라고 전했다.앞서 지난 6회에서는 성한수(최대훈 분)와 박진철(윤경호 분)이 김부장보다 먼저 민지(서수민 분)를 찾아냈다. 그러나 주강찬은 딸 혜리(유지안 분)의 잘못을 덮기 위해 민지의 존재를 지우려 했으나 특수임무국에 민지를 빼앗겼다.한편 '김부장' 7회는 17일 오후 9시 50분 방송된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr