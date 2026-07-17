박세영과 성이언이 재회한다.
17일 방송될 MBC 일일드라마 '가족관계증명서' 10회에선 나지니(박세영 분)와 임지후(성이언 분)가 전시회장에서 다시 마주한다.
앞서 지난 방송분에선 지후가 지니에게 차갑게 대하면서도 시선을 떼지 못하는 복잡한 감정이 포착된 바.
두 사람은 전시회장 그림 앞에 섰다. 지니는 뜻밖의 만남에 깜짝 놀란 듯 지후를 바라봤고, 까칠하고 차갑게 대했던 것과 달리 따스해진 감정의 온도를 보여 눈길을 끌었다. 지후 또한 시선은 벽면에 걸린 그림을 향해 있는 듯하지만, 온 신경은 옆에 지니를 향해 긴장감과 묘한 설렘을 자아냈다.
하지만 또 다른 스틸에선 분위기가 달라졌다. 평소 감정을 쉽게 드러내지 않았던 지후가 거리 한복판에서 누군가에게 주먹을 휘두르고 있었기 때문이다. 이 일이 지니와 어떤 연결 고리를 갖고 있는 것인지 궁금증을 자아낸다.
한편 '가족관계증명서' 10회는 이날 오후 7시 5분 방송된다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
17일 방송될 MBC 일일드라마 '가족관계증명서' 10회에선 나지니(박세영 분)와 임지후(성이언 분)가 전시회장에서 다시 마주한다.
앞서 지난 방송분에선 지후가 지니에게 차갑게 대하면서도 시선을 떼지 못하는 복잡한 감정이 포착된 바.
두 사람은 전시회장 그림 앞에 섰다. 지니는 뜻밖의 만남에 깜짝 놀란 듯 지후를 바라봤고, 까칠하고 차갑게 대했던 것과 달리 따스해진 감정의 온도를 보여 눈길을 끌었다. 지후 또한 시선은 벽면에 걸린 그림을 향해 있는 듯하지만, 온 신경은 옆에 지니를 향해 긴장감과 묘한 설렘을 자아냈다.
하지만 또 다른 스틸에선 분위기가 달라졌다. 평소 감정을 쉽게 드러내지 않았던 지후가 거리 한복판에서 누군가에게 주먹을 휘두르고 있었기 때문이다. 이 일이 지니와 어떤 연결 고리를 갖고 있는 것인지 궁금증을 자아낸다.
한편 '가족관계증명서' 10회는 이날 오후 7시 5분 방송된다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT