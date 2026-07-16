김무열 / 사진 = 김무열 SNS

김무열 / 사진 = 김무열 SNS

배우 김무열이 오랜만에 근황을 전했다.16일 김무열은 자신의 SNS에 별다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 김무열의 화보 비하인드컷이 담겼다. 이날 넷플릭스 '참교육' 팀과 함께 촬영에 나선 그는 올백 머리와 세미 정장 셋업을 입고 특유의 시크한 매력을 자아냈다.특히, 그의 반전 일상이 눈길을 끌었다. 함께 공개된 다른 사진에서 김무열은 아들 원이와 함께 한 카페를 찾아 단란한 시간을 보냈다. 그는 소파에 누운 아들 원이의 뒷모습을 바라보며 흐뭇한 눈빛을 발산해 남다른 아들 사랑을 자아냈다.해당 사진을 접한 팬들은 "원이 진짜 많이 컸다", "애 아빠 미모가 이게 맞나" 등 김무열의 반전 매력에 감탄을 표했다.한편, 김무열은 2015년 배우 윤승아와 결혼해 2023년 아들 원이를 품에 안았다. 그는 최근 넷플릭스 시리즈 '참교육'에 출연해 전세계적인 사랑을 받았다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr