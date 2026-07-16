남궁민이 현금 다발에 기름을 붓는다./사진제공=KBS

남궁민이 현금 다발에 기름을 붓는다./사진제공=KBS

남궁민이 30억 현금 다발을 불태우는 승부수를 던진다.최근 방송된 KBS2 토일 미니시리즈 ‘결혼의 완성’ 4회는 닐슨코리아 기준 분당 최고 시청률 8.5%, 전국 시청률 7.2%를 기록하며 또다시 자체 최고 시청률을 기록했다. 1회 4.4%에서 2배 가까이 상승한 수치다.지난 방송에서는 강태주(남궁민 분)가 경찰의 포위망을 뚫고 만난 이수형(박병은 분)과의 공조 끝에 어딘가 숨어있는 고세윤(이설 분) 납치범 노만희(김대명 분)의 모니터에 등장했다.오는 18일 방송되는 5회에서는 남궁민이 김대명의 뒤통수를 제대로 때린 뒤 벌이는 치밀한 반격 플랜이 담긴다. 극 중 강태주는 커다란 가방과 검은 하드케이스를 멘 채 옥상에 도착, 각종 통신장비와 의문의 장치들을 하나씩 점검하고 있다. 특히 강태주는 장인, 장모로부터 가져온 30억의 현금 다발을 수북이 쌓아놓은 후 기름을 들이부으며 불태우려고 해 눈길을 끈다.'결혼의 완성' 5회는 이날 오후 9시 20분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr