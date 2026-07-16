그룹 레드벨벳이 서울 팬콘서트 추가 공연까지 전석 매진시키며 완전체 활동에 대한 높은 관심을 입증했다.
레드벨벳은 오는 7월 31일부터 8월 2일까지 서울 고려대학교 화정체육관에서 '2026 Red Velvet FAN-CON <A Day in Red & Velvet>'을 개최한다.
이번 팬콘은 레드벨벳이 약 2년 만에 다섯 멤버가 함께하는 공연이다. 당초 예정됐던 8월 1~2일 공연은 팬클럽 선예매만으로 모두 매진됐으며, 이후 추가된 7월 31일 공연도 전석 매진됐다. 이에 따라 서울 팬콘서트 3회 공연이 모두 매진을 기록했다.
팬콘서트를 마친 레드벨벳은 새 앨범 활동에 돌입한다. 오는 8월 3일 여름 미니앨범 'Velvet Summer'를 발매하고 컴백할 예정이다.
앨범에는 타이틀곡 'Surfin' Boy'를 포함해 총 5곡이 수록된다. 음원은 8월 3일 오후 6시 각종 음원 플랫폼을 통해 공개된다.
윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr
레드벨벳은 오는 7월 31일부터 8월 2일까지 서울 고려대학교 화정체육관에서 '2026 Red Velvet FAN-CON <A Day in Red & Velvet>'을 개최한다.
이번 팬콘은 레드벨벳이 약 2년 만에 다섯 멤버가 함께하는 공연이다. 당초 예정됐던 8월 1~2일 공연은 팬클럽 선예매만으로 모두 매진됐으며, 이후 추가된 7월 31일 공연도 전석 매진됐다. 이에 따라 서울 팬콘서트 3회 공연이 모두 매진을 기록했다.
팬콘서트를 마친 레드벨벳은 새 앨범 활동에 돌입한다. 오는 8월 3일 여름 미니앨범 'Velvet Summer'를 발매하고 컴백할 예정이다.
앨범에는 타이틀곡 'Surfin' Boy'를 포함해 총 5곡이 수록된다. 음원은 8월 3일 오후 6시 각종 음원 플랫폼을 통해 공개된다.
윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr
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