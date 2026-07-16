글로벌 걸그룹 A2O MAY / 사진제공 = A2O 엔터테인먼트

글로벌 걸그룹 A2O MAY가 새 싱글 'Love Got Me Ooh'로 컴백한다.A2O MAY는 오는 17일 새 싱글 'Love Got Me Ooh'를 발매한다. 싱글에는 동명의 타이틀곡과 수록곡 'Rain On My Parade' 등 두 곡이 담긴다.타이틀곡 'Love Got Me Ooh'는 뉴잭스윙(New Jack Swing)을 기반으로 한 팝 트랙이다. 레트로한 그루브에 현대적인 프로덕션을 더해 사랑에 빠진 순간의 설렘과 자신감을 표현했다. 함께 공개되는 뮤직비디오에서는 기존 '잘파 팝(Zalpha Pop)' 콘셉트와는 다른 밝고 청량한 분위기의 퍼포먼스를 선보일 예정이다.수록곡 'Rain On My Parade'는 피아노를 중심으로 한 발라드다. 삶의 어려움을 이겨내며 앞으로 나아가자는 메시지를 담았으며, 멤버들의 보컬을 앞세운 곡으로 완성됐다.이번 싱글은 지난해 선보인 활동 이후 약 1년 만에 발표하는 신보다. A2O MAY는 서로 다른 분위기의 두 곡을 통해 한층 넓어진 음악적 스펙트럼을 보여줄 예정이다.A2O MAY는 데뷔 후 국내외 시상식에서 신인상을 수상하며 이름을 알렸다. 오는 8월 16일에는 마카오에서 열리는 '2026 TME Live International Music Awards(TMEA)'에 출연해 무대를 펼칠 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr