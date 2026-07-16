ITZY 5th Fan Meeting 'ALL IN MIDZY' Poster / JYP Entertainment

그룹 있지(ITZY)가 오는 8월 8일과 9일 서울 송파구 올림픽홀에서 개최되는 다섯 번째 공식 팬미팅 'ITZY The 5th Fan Meeting 있지 믿지, 날자! "ALL IN, MIDZY"'의 양일 회차 티켓을 모두 매진시켰다.지난 13일과 14일 공식 팬클럽 '믿지(MIDZY)' 5기 회원들을 대상으로 선예매가 진행된 데 이어, 15일 오후 7시 일반 예매가 오픈되자마자 빠른 속도로 전석 매진을 기록했다.특히 마지막 날인 8월 9일 공연은 비욘드 라이브(Beyond LIVE) 플랫폼을 통해 온라인으로 전 세계에 실시간 생중계되어, 현장을 직접 찾지 못하는 글로벌 팬들도 함께 축제를 즐길 수 있을 예정이다.이번 행사는 지난해 9월 열린 'ON AIR'(온 에어) 이후 약 11개월 만에 개최되는 있지의 공식 팬미팅이다. 소속사 JYP엔터테인먼트는 팬미팅을 앞두고 판타지 카드 게임 콘셉트의 다채로운 티저 이미지를 순차적으로 공개하며 팬들의 기대를 모으고 있다.한편 이번 팬미팅은 있지의 세 번째 월드투어 'ITZY 3RD WORLD TOUR '이 성황리에 진행 중인 가운데 열려 더욱 뜻깊다. 도쿄, 홍콩, 가오슝, 마카오, 타이베이 등 투어의 주요 아시아 개최지에서 일찌감치 전석 매진을 기록하며 막강한 티켓 파워를 입증한 있지는, 오는 8월 15일 마카오 공연을 시작으로 아시아 및 유럽 투어 일정을 재개할 예정이다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr