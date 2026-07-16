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이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '비보티비'

개그우먼 김숙이 금연 이후 한 달 만에 8kg이 늘었던 경험을 털어놨다.지난 15일 '비보티비' 채널에서는 금연으로 체중이 늘어 고민이라는 사연이 소개됐다.영상에서 이야기를 듣던 김숙은 "그럴 거면 차라리 담배를 피우라는 말은 절대 들으면 안 된다"며 자신의 금연 경험을 꺼냈다.김숙은 "담배를 끊고 한 달 만에 8kg이 쪘다"며 "갑자기 살이 불어나 옷에 눌리는 팔 안쪽이 실핏줄이 터진 것처럼 멍이 들기도 했다"고 말했다. 이어 원래 49~50kg 정도였지만 금연 뒤 식욕이 크게 늘면서 체중이 빠르게 불었다고 설명했다.허전함을 달래려다 폭식으로 이어진 일화도 공개했다. 그는 밤이면 초콜릿과 사탕을 계속 찾게 됐고, 초콜릿을 부수는 소리에 잠든 가족이 놀라 깰 정도였다고 웃으며 떠올렸다.이어 사연자의 체중 증가 고민에는 예상 밖 반응을 보였다. 김숙은 "3개월에 10kg이면 오히려 잘 버틴 것"이라며 "금연한 지 3개월이면 입맛이 살아나는 시기라 앞으로 더 찔 수도 있다"고 자신의 경험을 바탕으로 조언했다.대화 말미에는 금연 경험을 살려 관련 프로그램도 직접 해보고 싶다는 계획을 밝혔다. 김숙은 "하루 세 갑씩 피워본 사람이 금단 증상을 가장 잘 안다"며 경험자가 참여하는 방식이 더 현실적인 금연 프로그램이 될 수 있다고 말했다.영상을 본 네티즌들은 "실핏줄 터질 정도면 정말 힘들었겠다", "금연이 이렇게 어려운 줄 몰랐다"는 반응과 함께 "경험담이라 더 공감된다", "금연학교 프로젝트가 실제로 나오면 보고 싶다"는 의견도 이어졌다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr