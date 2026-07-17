이미지 크게보기 사진 = JTBC '이혼숙려캠프'

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'이혼숙려캠프' 박하선이 '진실공방 부부' 아내가 공개한 외도 사진을 보고 놀라움을 감추지 못했다.16일 방송된 JTBC '이혼숙려캠프'에서는 부부들의 심리생리검사 결과가 공개됐다.이날 아내는 남편에게 "타지역 여자와 잠자리를 가진 적이 있냐"고 물었고, 남편은 "아니오"라고 답했다. 앞서 남편은 타지역 여성과의 관계에 대해 외도가 아니라고 주장해왔다.하지만 검사 결과는 '거짓'으로 나왔다. 이를 확인한 아내는 "이럴 줄 알았다. 나한테 타지역 여자랑 잤다고 얘기했었다"며 웃음을 보였다.남편은 "그런 적이 없다", "기계 오류인가?"라며 당황했고, 아내는 "이게 진짜 신뢰할 수 있는 것 같다"고 말했다.이어진 다른 질문에서는 결과가 엇갈렸다. 아내가 상간 추정 여성과 육체적 관계가 없었는지 묻자 남편은 "예"라고 답했고, 해당 결과는 '진실'로 나왔다.이에 서장훈은 "두 번째 질문이 진실이려면 앞의 외도 의혹은 어떻게 되는 거냐"고 의문을 제기했고, 남편은 "이해가 안 된다"는 반응을 보였다.아내는 "거짓말을 본인이 진실이라고 믿는 것 같다"며 의심을 드러냈고, 남편은 끝까지 외도 의혹을 부인했다.또한 아내는 상간녀 집으로 추정되는 장소에서 남편이 나오는 사진을 외도 증거 사진으로 제출했다. 이를 본 박하선은 "사진이 있구나"라며 믿기지 않는 반응을 보였고 제작진은 자막을 통해 "잠복하다 포착된 상간추정녀와 남편"이라고 설명을 덧붙였다.남편은 사진에 대해 "일할 때 (상간녀가) 힘들어했고, 잠깐 있다가 나온 거다"라며 "성관계는 없었다"라고 부인했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr