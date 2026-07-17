레드벨벳 웬디 / 사진=텐아시아 DB

그룹 레드벨벳의 멤버 웬디가 장마철, 커플 장화 함께 신고 싶은 여자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 9일부터 15일까지 '장마철, 커플 장화 함께 신고 싶은 여자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 웬디다. 웬디가 속한 레드벨벳은 지난 7일 베트남 하노이에서 개최된 ‘K-PULSE 하노이 2026’ 페스티벌 무대에 올라 현지 팬들과 만났다. 또한 오는 8월 3일 새 미니앨범 ‘벨벳 서머(Velvet Summer)’를 발매할 예정이다.2위는 소녀시대 유리와 윤아가 차지했다. 유리는 KBS2 예능 '해피투게더 - 혼자가 아니어서 좋아'(이하 '해피투게더')의 세 번째 스페셜 MC로 출연할 예정이다. 오는 8월 7일 방송되는 4회에서 유재석, 장항준, 윤종신과 호흡을 맞출 예정이다.소녀시대 윤아는 주얼리, 화장품, 보험 등 다양한 브랜드 모델로 활약 중이며, 지난 5월 제79회 칸 국제영화제 레드카펫에 참석해 글로벌 존재감을 입증했다. 현재 넷플릭스 영화 '남편들' 특별출연을 앞두고 있다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '비 오는 날 집 앞까지 데리러 와줬으면 하는 여자 가수는?', '비 오는 날 집 앞까지 데리러 와줬으면 하는 남자 가수는?', '비 오는 날 집 앞까지 데리러 와줬으면 하는 여자 트로트 가수는?', '비 오는 날 집 앞까지 데리러 와줬으면 하는 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr