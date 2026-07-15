불꽃 파이터즈가 화성 코리요와 정면 승부를 벌인다./ 사진 제공 : 스튜디오C1

불꽃 파이터즈가 화성 코리요와 정면 승부를 벌인다./ 사진 제공 : 스튜디오C1

불꽃 파이터즈가 화성 코리요와 정면 승부를 벌인다.불꽃 파이터즈는 오는 19일 고척 스카이돔에서 화성 코리요와 2026시즌 열 벌째 직관 매치를 펼친다.파이터즈의 맞대결 상대인 화성 코리요는 2024년 창단해 올해로 3년 차를 맞이한 신생 구단이다. 현재 독립리그 1위를 질주하고 있는 이들은 김준우(울산), 이종혁(두산), 길지석(SSG), 김예준(SSG) 등 4명의 선수를 프로 리그에 보냈다고 알려졌다. 탄탄한 뎁스와 공격력을 자랑하는 팀답게 무려 8할 승률을 기록하고 있는 화성 코리요가 파이터즈 앞에서도 화력을 발휘할 수 있을까.이에 맞서는 파이터즈는 KBO 리그에서 한 획을 그었던 선수들의 베테랑을 무기로 내세운다. 파이터즈는 주장 박용택을 필두로 이대호, 오승환, 정근우, 이택근, 정성훈 등 쟁쟁한 선수진이 뭉쳤다.이번 경기의 가장 큰 관전 포인트는 적이 되어 돌아온 선성권과 강동우의 출전 여부다. 前, 現 파이터즈 출신인 두 선수가 상대의 전력을 누구보다 잘 아는 만큼, 그라운드 위에서 치열한 수 싸움과 맞대결을 펼칠 것으로 기대된다.특히 선성권은 이번 경기를 끝으로 선수 생활을 마무리한다. 야구를 향한 꿈을 포기하지 않았던 그는 끊임없는 노력과 성실함으로 많은 팬들의 응원을 받아왔지만 친정팀을 상대로 마지막 고별전을 치를 예정이다.앞서 '불꽃야구2' 10회는 최초 공개 15분 만에 동시 시청자 수 10만 명을 돌파했다. 최고 동시 시청자는 22만 8천 명을 기록했던 바 있다.오는 19일 오후 2시 고척 스카이돔에서 열린다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr