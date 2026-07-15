배우 이엘리야가 몰라보게 볼살이 빠진 얼굴을 보여주고 있다. / 사진=이엘리야 SNS

사진=이엘리야 SNS

배우 이엘리야가 깡마른 몸매로 근황을 전했다.이엘리야는 지난 14일 자신의 인스타그램 스토리에 "비도 오고 그래서"라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 하나의 영상을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 이엘리야가 크롭 반소매에 데님 진을 착용한 채 집으로 보이는 공간에서 휴식을 취한 후 노래를 부르고 있는 모습. 특히 갸름한 얼굴로 시선을 끌었던 그는 반려견 체구와 똑같은 상체 사이즈를 보여 눈길이 쏠렸다.한편 이엘리야는 1990년생이다. 2013년 tvN 드라마 '빠스껫볼'로 데뷔했으며, 최근에는 TV조선 예능 '미스트롯4'에 출연해 가창력으로 반전 매력을 입증했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr