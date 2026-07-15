이경실 딸, 드디어 잠옷 벗었다…노출은 있지만 이정도면 유교걸
방송인 이경실의 딸이자 배우 손수아가 편안하면서도 감각적인 일상 패션을 선보였다.

손수아는 최근 자신의 SNS에 "아니 이게 얼마만이야"라는 짧은 글과 함께 근황 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 손수아는 핑크색 볼캡에 프릴 디테일이 들어간 슬리브리스 톱, 화이트 팬츠를 매치한 캐주얼한 스타일링으로 거리를 걷고 있다. 꾸미지 않은 듯 자연스러운 분위기와 시크한 표정이 눈길을 끌었다.
이경실 딸, 드디어 잠옷 벗었다…노출은 있지만 이정도면 유교걸
이경실 딸, 드디어 잠옷 벗었다…노출은 있지만 이정도면 유교걸
특히 최근 홍콩 여행에서 연이어 선보였던 '잠옷 패션'과는 사뭇 다른 모습이다. 앞서 그는 슬립 드레스 등을 입고 외출한 바 있다.

손수아는 2016년 SBS 슈퍼모델 선발대회를 통해 데뷔했다. 캐나다 노스 토론토 크리스천 스쿨을 졸업하고 요크 주립대에서 연극영화학을 전공했다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

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