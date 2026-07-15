신지, KT 시구 거절에 결국 축하공연도 취소…"한화 팬이라"

프로야구 KT 위즈 시구 관련 발언으로 논란이 된 그룹 코요태 신지 측이 홈경기 축하공연을 취소했다.소속사 제이지스타는 14일 "KT 위즈 팬들의 우려와 목소리를 수용해 축하공연을 진행하지 않는 방향으로 구단 측과 협의를 마쳤다"고 밝혔다.신지를 비롯한 코요태는 당초 KT 위즈 홈경기 축하공연에 설 예정이었으며, 이 가운데 신지는 시구 제안을 받았으나 거절했다. 그는 최근 공개된 유튜브 영상에서 "한화 이글스 팬이라 시구는 어려울 것 같다고 말씀드렸다"고 말했다.영상 속 신지는 "한화 유니폼을 입고 있을 수는 없네"라고 말했고, '한화 시구 기다릴게요'라는 자막이 삽입됐다. 이후 일부 KT 팬들은 홈팀과 팬들에 대한 배려가 부족했다고 지적했다. 반면 상대 팀 팬인 만큼 시구를 고사한 것은 적절한 선택이었다는 의견도 나오며 갑론을박이 일었다. 논란이 커지자 신지 측은 영상을 내렸다.소속사는 "당초 KT 위즈 구단으로부터 경기 후 진행되는 축하공연 제안을 먼저 받았다"며 "특정 팀의 팬 여부와 관계없이 코요태로서 야구장을 찾은 관중에게 즐거움을 드리는 자리라고 판단해 참석을 결정했다"고 설명했다.이어 "행사 조율 과정에서 신지 개인에 대한 시구 제안이 추가로 전달됐다"며 "한화 이글스 팬인 신지가 상대 팀인 KT 위즈 홈경기에서 시구하는 것은 홈팀과 원정팀 팬 모두에게 예의가 아니며 정서상 불편함을 드릴 수 있다고 판단해 시구 제안만 정중히 고사했다"고 밝혔다.그러면서 "콘텐츠가 공개되는 과정에서 당시 상황과 맥락이 충분히 전달되지 못해 의도치 않게 KT 위즈 팬들에게 오해와 불편함을 드리게 됐다"며 "앞으로 대중 및 팬들과 소통하는 모든 과정에서 오해가 없도록 더욱 세심히 살피겠다"고 고개를 숙였다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr