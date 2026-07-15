배우 윤경호가 유재필의 리드 하에 싸인회를 진행하고 있다. / 사진=유재필 SNS

사진=유재필 SNS

방송인 유재필이 배우 윤경호와 그가 출연 중인 드라마를 응원했다.유재필은 지난 14일 자신의 인스타그램에 "윤경호 배우님의 묵언 수행 싸인회🤫"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.유재필은 "직접 진행할 수 있어서 정말 행복했다"면서 "비록 말은 못 하셨지만, 한 분 한 분께 정성스럽게 편지를 적어주시는 모습에서 진심이 고스란히 전해졌다"고 후기를 전했다.그러면서 "드라마 '김부장'도 많은 사랑을 받길 바라며, 윤경호 선배님의 앞으로의 활동도 진심으로 응원하겠다"고 힘을 보탰다.앞서 윤경호는 현재 출연 중인 SBS 금토드라마 '김부장'의 시청률이 13%를 넘기면 13시간 동안 묵언 수행하겠다는 공약을 걸었던 바 있다. '김부장'은 방송 2회 만에 13%를 넘겼고, 지난 11일 방송된 6화는 22%를 기록했다.한편 유재필은 1992년생으로 올해 만 33세다. 2015년 SBS 15기 공채 개그맨으로 데뷔했으며 각종 행사와 방송 등에서 MC로 활동하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr