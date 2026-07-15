엔하이픈, 타이틀곡은 'Bloody Paradise'…미니 8집 트랙리스트 공개

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 미니 8집 'THE SIN : BLISS'의 트랙리스트를 공개했다.엔하이픈은 지난 14일 공식 SNS를 통해 미니 8집 'THE SIN : BLISS'의 트랙리스트를 공개했다. 앨범에는 타이틀곡 'Bloody Paradise'를 비롯해 'Two Fools', 'Breaking News', 'Stuck', 'Bad For You', 'Remains of Love', 'The Final Moment', 'Checkmate', 'Highlight', 'Hidden Truth' 등 총 10곡이 수록된다.타이틀곡 'Bloody Paradise'는 추격과 도피를 이어가는 두 연인이 서로만을 유일한 안식처로 여기며 위험한 현실을 '낙원'으로 받아들이는 이야기를 담았다. 위기 속에서 더욱 깊어지는 사랑을 그린 곡으로, 엔하이픈이 이어온 다크 판타지 세계관을 잇는다.참여진도 눈길을 끈다. 배드 버니(Bad Bunny)의 그래미 수상곡 'EL CLúB' 작업에 참여한 프로듀서 JULiA LEWiS가 'Bloody Paradise'를 비롯해 'Stuck', 'Highlight' 프로듀싱에 참여했다. 다이나믹 듀오 개코도 전작에 이어 이번 앨범 타이틀곡 작사에 참여했다.이번 앨범은 미니 7집 'THE SIN : VANISH'에 이어 하나의 이야기로 이어지는 콘셉트 앨범이다. 10개 트랙이 하나의 서사를 구성하며 앨범 전체를 관통하는 이야기를 담았다.미니 8집 'THE SIN : BLISS'는 오는 8월 21일 오후 1시 발매된다. 타이틀곡 'Bloody Paradise' 뮤직비디오는 다음 날인 22일 0시 공개될 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr